Η Σάντρα Μπούλοκ ισχυρίζεται ότι έχει δει UFO: “Χαίρομαι που πλέον δεν νιώθω σαν τρελή”

Η ηθοποιός αποκάλυψε την αλλόκοτη εμπειρία που έζησε ένα βράδυ σε παραλία της Καραϊβικής, κάνοντας λόγο για πέντε μυστηριώδη φώτα που εμφανίστηκαν στον ουρανό.

Η Σάντρα Μπούλοκ έχει υποδυθεί αμέτρητους ρόλους στη μεγάλη οθόνη - από πράκτορες του FBI μέχρι ατρόμητες ηρωίδες. Τώρα, όμως, φαίνεται πως έχει να διηγηθεί μια ιστορία που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι σενάριο ταινίας επιστημονικής φαντασίας. Αλλά όχι, όπως ισχυρίζεται η ίδια. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε, ότι έχει δει κάτι στον ουρανό που μέχρι σήμερα αδυνατεί να εξηγήσει και το οποίο έμοιαζε με UFO.

Μιλώντας στο podcast Not Gonna Lie, η Σάντρα Μπούλοκ μοιράστηκε την εμπειρία της, λέγοντας, μάλιστα, ότι αισθάνεται πλέον δικαιωμένη. Ο λόγος; Οι πρόσφατες αποκαλύψεις και δημοσιοποιήσεις αρχείων σχετικά με θεάσεις UFO την έκαναν να αισθανθεί ότι, ίσως, τελικά δεν ήταν τόσο παράλογο αυτό που πίστευε ότι είχε δει.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr