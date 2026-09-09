Λασίθι: Η πρόταση γάμου κατέληξε στην... ΜΕΘ - Του είπε «όχι» και εκείνος έπεσε στη θάλασσα

Ο 33χρονος με καταγωγή από την Πολωνία εντοπίστηκε να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις του στον Άγιο Ανδρέα

Σε σταθερή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου νοσηλεύεται ένας 33χρονος Πολωνός που εντοπίστηκε τα μεσάνυχτα της Τρίτης (8/9) να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις του στη θάλασσα, στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα, περίπου δύο χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Ιεράπετρας.

Ο άνδρας έγινε αντιληπτός από θαμώνες παρακείμενης ταβέρνας, οι οποίοι είδαν τον 33χρονο να επιπλέει στη θάλασσα και ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ και το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.

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