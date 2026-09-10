Γειτόνισσα Μαζωνάκη: «Τον κορόιδευαν και τους έλεγε, "τώρα πετάτε αυγά, αύριο θα μου τα ακουμπάτε"»

Οι γείτονες τον περιγράφουν ως καλό και δοτικό παιδί, που τραγουδούσε από μικρός και είχε όνειρο να γίνει τραγουδιστής

Συγκλονισμένη είναι όλη η «παλιά του γειτονιά» η Νίκαια, στην οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, με τους γείτονες κι όσους είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν, να μιλούν για ένα «καλό και δοτικό παιδί».

Από χθες το βράδυ, η Παλιά Κοκκινιά και τα Άσπρα Χώματα, έχουν βυθιστεί στο πένθος, για τον Γιώργο Μαζωνάκη, που έφυγε στα 54 του χρόνια, προδομένος από την καρδιά του. Το ποιος έφταιξε, κι αν κάτι άλλο έπαιξε ρόλο στον θάνατό του, δεν έχει και πολύ σημασία για τους ανθρώπους που τον αγάπησαν πριν γίνει μεγάλος και τρανός τραγουδιστής, καθώς έχασαν έναν άνθρωπο που είχε συνδέσει το όνομά του με τη Νίκαια και είχε μελοποιήσει τις καταβολές του.

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