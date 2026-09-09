Ένα πολύ αγαπητό στο ελληνικό κοινό έργο του Τζον Στάινμπεκ θα ανέβει το επόμενο διάστημα στο Netflix

Ο βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας Τζον Στάινμπεκ έχει γράψει μερικά σπουδαία έργα. Ένα από αυτά, ετοιμάζεται να μεταφερθεί στη μικρή οθόνη μέσα από την πλατφόρμα του Netflix

Ένα από τα πλέον εμβληματικά βιβλία της παγκόσμιας λογοτεχνίας, το Ανατολικά της Εδέμ του Τζον Στάινμπεκ, διασκευάστηκε και σήμερα αποτελεί μια από τις πιο φιλόδοξες τηλεοπτικές παραγωγές που πρόκειται να κάνουν πρεμιέρα το προσεχές διάστημα στη πλατφόρμα του Netflix.

Το κλασικό πια μυθιστόρημα μεταφέρεται στη μικρή οθόνη ως μίνι σειρά 7 επεισοδίων με τη διασκευή να υπογράφει η ηθοποιός, σεναριογράφος και εγγονή του Ελία Καζάν, Ζόι Καζάν.

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