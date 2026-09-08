Με χειροφίλημα υποδέχθηκε ο Χιώτης την Κοσιώνη στο Καλημέρα Ελλάδα: «Τι gentleman»

Με χειροφίλημα υποδέχθηκε σήμερα (8/9) ο Βασίλης Χιώτης τη Σία Κοσιώνη στο ανανεωμένο «Καλημέρα Ελλάδα» στην πρώτη της εμφάνιση στην εκπομπή. «Τι gentleman», είπε εκείνη.

Χθες η Σία Κοσιώνη έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ως βασική σχολιάστρια και σήμερα (8/9) το πρωί εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο ανανεωμένο «Καλημέρα Ελλάδα» με τους Άκη Παυλόπουλο και Βασίλη Χιώτη.

Μάλιστα, ο δεύτερος την υποδέχτηκε στο πλατό της εκπομπής με ένα χειροφίλημα, όπως ακριβώς την είχε αποχαιρετήσει πριν μερικούς μήνες στον ΣΚΑΪ στην τελευταία της εμφάνιση ως παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων.

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