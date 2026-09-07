Από το Metropolis μέχρι τα Μινιόν και Notos: 5 εμβληματικά καταστήματα της Αθήνας που δεν υπάρχουν πια

Από το Metropolis μέχρι το Μινιόν και το Notos που έκλεισε πριν λίγες ημέρες, 5 καταστήματα που στο παρελθόν ήταν σημείο αναφοράς για την Αθήνα, αλλά δεν υπάρχουν πια.

Το οριστικό κλείσιμο του ιστορικού Notos, το προσθέτει στα μεγάλα καταστήματα που τις περασμένες δεκαετίες αποτέλεσαν σημείο αναφοράς για το κέντρο της Αθήνας και παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πλέον, έχουν μείνει αξέχαστα σε όσους τα πρόλαβαν σε λειτουργία.

Είτε επειδή χρειαζόσουν κάτι και ήξερες ότι εκεί σίγουρα θα το βρεις είτε γιατί πήγαινες απλά για βόλτα για να χαζέψεις, κάποια καταστήματα αποτελούσαν πόλο έλξης για τους καταναλωτές και πλέον η αναφορά και μόνο του ονόματός τους συνοδεύεται από μια γλυκιά νοσταλγία.

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