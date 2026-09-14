633 μέτρα βράχου στην μέση του πουθενά: Το άγνωστο γεωλογικό θαύμα του «γίγαντα της ερήμου»

O Βen Amera θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους μονόλιθους στον κόσμο και αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά τοπία της ερήμου

Ο βράχος Ben Amara, ένας τεράστιος μονόλιθος ύψους 633 μέτρων που εντοπίζεται στην Μαυριτανία κοντά στα σύνορα με την Δυτική Σαχάρα, θεωρείται ο μεγαλύτερος μονόλιθος της Αφρικής και ένας από τους μεγαλύτερους στο κόσμο.

Αυτή η επιβλητική μάζα γρανίτη φαίνεται να ξεπροβάλλει απότομα μέσα από μια έκταση επίπεδης άμμου και δημιουργεί πραγματικά την αίσθηση ενός «νησιού μέσα στην θάλασσα». Τόσο το μέγεθος όσο και η απομόνωσή του μέσα στην άμμο το καθιστούν ορατό σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων. Ο βράχος βρίσκεται κοντά σε ένα από τα πιο γνωστά αξιοθέατα της χώρας, την σιδηροδρομική γραμμή που μεταφέρει μεγάλες ποσότητες μεταλλεύματος από την πόλη Nouadhibou στην Zouerate, δύο σημαντικές πόλεις της Μαυριτανίας.

Ένα από τα πιο απομονωμένα τοπία

Η πρόσβαση στην περιοχή δεν είναι εύκολη, καθώς για να φτάσει κανείς στους μονόλιθους, χρειάζεται να διασχίσει χωμάτινες διαδρομές μέσα στην έρημο, συνήθως με όχημα 4x4 και τη συνοδεία τοπικών οδηγών. Ο Ben Amera έχει εξελιχθεί σε αξιοθέατο για όσους επισκέπτονται την Μαυριτανία, με την απότομη εμφάνιση του μέσα στην έρημο, τις τεράστιες διαστάσεις του και το σχεδόν απομονωμένο τοπίο του, να δημιουργούν ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά σκηνικά της χώρας.

Σε μια περιοχή όπου κυριαρχεί η άμμος μέχρι τον ορίζοντα, ο τεράστιος βράχος μοιάζει σχεδόν εξωπραγματικός, σαν ένα κομμάτι βουνό που βρίσκεται μόνο του στη μέση της ερήμου. Σε μικρή απόσταση βρίσκεται και ο μονόλιθος της Aïcha, ο οποίος συνδέεται με τοπικούς θρύλους και ένα ιδιαίτερο υπαίθριο μουσείο με γλυπτά καλλιτεχνών από διάφορες χώρες.

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