Του ανθρώπου η ελπίδα βρίσκεται στη «Σελήνη» (vid)

Το «Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη», στις 26 Σεπτεμβρίου, φιλοξενεί ραπ συναυλία για την οικονομική ενίσχυση της ΚοινΣεπ «Σελήνη», για την ενίσχυση αυτών που βοηθάνε…

Η φροντίδα του Θεού, του άγνωστου πατρός, προς εμάς δεν είναι ο ήλιος, αλλά η σελήνη. Για σκεφτείτε το λίγο. Μπείτε στο υποθετικό σενάριο που θέλει τη νύχτα δίχως αυτή και κάντε τον απολογισμό: πού θα πας χωρίς να βλέπεις, πού θα πας αν χαθείς και πού θα πας αν απλά ζεσταίνεσαι μόνο από το πρωινό ηλιακό φως. Αυτό το ουράνιο σώμα είναι το ασημένιο μέταλλο των ανθρώπων που δεν λυγίζουν, δεν υποχωρούν και δεν προχωρούν δίχως συντροφιά. Αν ο ήλιος είναι το ζήτω του ανθρώπου καρφωμένο στο διάστημα, όπως μας θυμίζει ο Ρίτσος, το «παιδί» του είναι η αδιάψευστη προσδοκία μας.

Η σελήνη μας πάει στον Λόρκα, στον Πόε, στον Καρυωτάκη, στις ανάσες των ανταρτών στα βουνά και στο αλύχτισμα των τσακαλιών που ουρλιάζουν γιατί ακούνε τα ουρλιαχτά υπανθρώπων δολοφόνων. Το ασημένιο τάλιρο, που λέει και το λαϊκό άσμα, θυμίζει ότι αν μπλέξεις το βλέμμα και το χέρι σου με τον άλλο, με αυτόν που δεν φοβάται τίποτα «διαφορετικό», δεν κάνει πίσω στη συλλογική διεκδίκηση, τότε δεν θα είσαι ποτέ φτωχός συναισθηματικά, κοινωνικά, αγωνιστικά. Τα λόγια, όμως, τα προηγούμενα, τα επόμενα, δεν αρκούν και η πράξη, η θέληση, έφτιαξαν την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ΣΕΛΗΝΗ Ο.Κ.Ε.Α. Στις 26 Σεπτεμβρίου, στο «Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη», ράπερ ανεβαίνουν στη σκηνή για να στηρίξουν αυτόν τον φορέα παροχής υπηρεσιών, αλήθειας, συμπόνιας, αλληλεγγύης διεκδίκησης.

Live για τους ανθρώπους που νοιάζονται

Τα παιδιά θα πάνε εκεί που το σώμα της γης ορθώνεται και κοιτά αυτό που μένει μετέωρο στο διάστημα, στο σύμπαν που μας κοιτά και μας περιμένει. Η νύχτα δεν έχει το μαύρο του σκοταδιού, αλλά έχει το πάντα νικημένο σκοτάδι, έχει τη νίκη των ανθρώπων που νοιάζονται και βιάζονται μόνο για να δώσουν στον συνάνθρωπό τους. Το live της 26ης Σεπτεμβρίου έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα, έχει ένα όμορφο και βαθιά ανθρώπινο άγγιγμα, όπως αυτό των ανθρώπων της ΣΕΛΗΝΗΣ. Κι αν θέλετε να μάθετε τι κάνει, ποιος είναι αυτός ο φορέας που φτιάχτηκε από ανθρώπους για ανθρώπους, διαβάστε το απόσπασμα από το κείμενο που αναφέρει «Ποια είναι η Σελήνη».

Αντιγράφουμε από το selini-okea.com:



Η ΣΕΛΗΝΗ Ο.Κ.Ε.Α. δεν αποτελεί απλώς έναν φορέα παροχής υπηρεσιών, αλλά έναν ζωντανό χώρο συνάντησης και συνδιαμόρφωσης για νεαρά ενήλικα άτομα που αναζητούν νόημα, σύνδεση και υποστήριξη. Μέσα από διαφορετικές κατευθύνσεις δημιουργείται ένα ενιαίο πεδίο εμπειριών που επιτρέπει στα άτομα να συναντηθούν με τον εαυτό τους και μεταξύ τους. Η ΣΕΛΗΝΗ λειτουργεί ως κοινότητα που καλλιεργεί τον διάλογο και την ελεύθερη έκφραση· ένας χώρος όπου τα μέλη της διερωτώνται, μοιράζονται, δημιουργούν και αναζητούν συλλογικά, αναγνωρίζοντας ότι η προσωπική διαδρομή αποκτά μεγαλύτερο νόημα όταν γίνεται μέσα σε σχέση, αποδοχή και αλληλεγγύη.

Η οργάνωση μας δραστηριοποιείται στους τομείς της κοινωνικής ενδυνάμωσης, της ψυχικής υγείας, της τέχνης και της αλληλεγγύης, στηρίζοντας τις δράσεις της στις θεμελιώδεις αξίες της ενσυναίσθησης, της ισότητας, της μη διάκρισης, της συμμετοχικότητας και του σεβασμού στη διαφορετικότητα.

Πέρα απ’ τις αυτοτελείς δραστηριότητες του οργανισμού, στόχος είναι και η σύμπραξη με άλλα πλαίσια ή φορείς, που μοιράζονται τους ίδιους στόχους και αξίες με τη ΣΕΛΗΝΗ.

Μια αναγκαία και ταιριαστή συνύπαρξη

Η συναυλία για την οικονομική ενίσχυση της ΣΕΛΗΝΗΣ είναι και ένας από τους πυρήνες της ραπ έκφρασης. Στο live συμμετέχουν οι εξής ραπ καλλιτέχνες: 0-100 Seirene, Novel 729, Plato, Sonic Lnk, Vale Tudo, yarem, δύο_μηδέν_δύο_μηδέν, Σημάδι, Στίχοιμα. Αυτοί οι άνθρωποι προσφέρουν με τον τρόπο τους στην κοινότητα και θέτουν τον ραπ λόγο, μουσική, στην υπηρεσία αυτών που έχουν ανάγκη. Και η ΣΕΛΗΝΗ δεν αποτελεί απλώς έναν φορέα παροχής υπηρεσιών, αλλά έναν ζωντανό χώρο συνάντησης και συνδιαμόρφωσης για άτομα που αναζητούν νόημα, σύνδεση και υποστήριξη. Η σύνδεση της ραπ τέχνης με τη ΣΕΛΗΝΗ είναι ταιριαστή και αναγκαία. Αξίζει να είστε εκεί στις 26 Σεπτεμβρίου για να ενισχύσετε κάτι που πραγματικά αξίζει.

Δείτε εδώ τον Novel 729 να συστήνει τη ΣΕΛΗΝΗ

INFO

Συναυλία για την οικονομική ενίσχυση της ΣΕΛΗΝΗΣ

Στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη [Νεαπόλεως 58, Βύρωνας]

Στις 26 Σεπτεμβρίου

Συμμετέχουν: 0-100 Seirene, Novel 729, Plato, Sonic Lnk, Vale Tudo, yarem, δύο_μηδέν_δύο_μηδέν, Σημάδι, Στίχοιμα.

Διάρκεια: 180 λεπτά.

Εισιτήρια: ΕΔΩ

Πόρτα: 20 ευρώ.

Εκτέλεση Παραγωγής: Getaway Productions

Περισσότερα για τη ΣΕΛΗΝΗ μπορείτε να βρείτε εδώ:

Selini Okea – selini.okea

*Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση της ΣΕΛΗΝΗΣ Για περισσότερες πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με τη συναυλία, το κοινό καλείται να παρακολουθεί τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας της διοργάνωσης.

ΣΕΛΗΝΗ (@selini.okea) • Φωτογραφίες και βίντεο στο Instagram



𝗚𝗲𝘁𝗮𝘄𝗮𝘆 𝗣𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 ️ (@getawayproductions) • Φωτογραφίες και βίντεο στο Instagram



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