Νεπάλ: Γυναίκα βρέθηκε ζωντανή 11 ημέρες μετά τις πλημμύρες

Μία γυναίκα στο Νεπάλ βρέθηκε ζωντανή 11 ημέρες μετά τη βιβλική καταστροφή, λίγες μέρες αφότου η οικογένειά της ξεκίνησε τις τελετές πένθους.

Πιστεύοντας ότι είχε χαθεί στις φονικές πλημμύρες του Νεπάλ, η οικογένεια της Τσαντίκα Κουμάρι Σρέστα ξεκίνησε την τελετή πένθους για τον θάνατο της ηλικιωμένης γυναίκας. Δέκα ημέρες αργότερα, οι διασώστες την βρήκαν ζωντανή μέσα στο κατεστραμμένο σπίτι της στο ισοπεδωμένο χωριό Μπετραβάτι, όπου είχε επιβιώσει μέσα σε έναν ελάχιστο θύλακα αέρα, εγκλωβισμένος ανάμεσα στο νερό και τη λάσπη.

«Το τετραώροφο σπίτι παρασύρθηκε από τις πλημμύρες και έμεινε στη μέση μιας κινούμενης άμμου. Ενώ περπατούσαμε γύρω του, ακούσαμε μια φωνή "σώστε με"», δήλωσε ο αστυνομικός Μαχέντρα Ντάρναλ.

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