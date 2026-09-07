Η Xiaomi κάνει το ντεμπούτο της στην IFA με το μεγαλύτερο εκθεσιακό περίπτερο που έχει παρουσιάσει ποτέ εκτός Κίνας, αναδεικνύοντας το έξυπνο οικοσύστημα «Human × Car × Home»

Η Xiaomi, παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των καταναλωτικών ηλεκτρονικών προϊόντων και της έξυπνης κατασκευής, πραγματοποιεί φέτος το ντεμπούτο της στην IFA 2026 στο Βερολίνο, με έναν εκθεσιακό χώρο άνω των 3.300 τ.μ. – τον μεγαλύτερο αυτόνομο εκθεσιακό χώρο που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα η εταιρεία εκτός Κίνας.

Με περισσότερα από 380 προϊόντα, τεχνολογίες αιχμής και εφαρμογές σε πραγματικές συνθήκες, η παρουσία της Xiaomi στην έκθεση αποτυπώνει το πλήρες εύρος του έξυπνου οικοσυστήματος «Human × Car × Home», καλύπτοντας τις προσωπικές συσκευές, το έξυπνο σπίτι και την κινητικότητα. Παράλληλα, αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συντονίζει συσκευές και υπηρεσίες σε διαφορετικά περιβάλλοντα, δημιουργώντας πιο διαισθητικές εμπειρίες στην καθημερινή ζωή.

«Η φετινή IFA αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην παγκόσμια πορεία της Xiaomi», δήλωσε η Xu Fei, CMO της Xiaomi. «Με την πάροδο των ετών, έχουμε επεκταθεί από τα smartphones στο έξυπνο σπίτι και τα έξυπνα οχήματα, επενδύοντας παράλληλα σημαντικά σε θεμελιώδεις τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα λειτουργικά συστήματα, τα chips και η έξυπνη κατασκευή. Σήμερα, όλοι αυτοί οι τομείς και οι δυνατότητες συνδυάζονται μέσα από το έξυπνο οικοσύστημα “Human × Car × Home”, το οποίο παρουσιάζουμε σε μεγάλη κλίμακα στο παγκόσμιο κοινό της IFA».

«Η Ευρώπη αποτελεί σημαντική αγορά στο πλαίσιο της παγκόσμιας στρατηγικής της Xiaomi», πρόσθεσε. «Με τη Mijia να διευρύνει σημαντικά την παρουσία της στην Ευρώπη και τη Xiaomi Auto να αναμένεται να εισέλθει στην ευρωπαϊκή αγορά το 2027, οι τρεις βασικοί πυλώνες του έξυπνου οικοσυστήματος “Human × Car × Home” – οι προσωπικές συσκευές, τα έξυπνα οχήματα και το έξυπνο σπίτι – αρχίζουν να συνδέονται και στην ευρωπαϊκή αγορά. Στόχος μας δεν είναι απλώς να φέρουμε περισσότερα προϊόντα στην Ευρώπη, αλλά να δώσουμε σε ακόμη περισσότερους χρήστες στην περιοχή πρόσβαση στην τεχνολογία και τις δυνατότητες του οικοσυστήματος της Xiaomi».

Περισσότερα από 380 προϊόντα αναδεικνύουν το έξυπνο οικοσύστημα «Human × Car × Home»

Η παρουσία της Xiaomi στην IFA περιστρέφεται γύρω από τρεις βασικές θεματικές ενότητες: AI Tomorrow, AI Today και Human × Car × Home Product Portfolio, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, από τις τεχνολογίες του μέλλοντος έως τις έξυπνες εμπειρίες που είναι ήδη διαθέσιμες σήμερα, παρουσιάζοντας παράλληλα το ευρύτερο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της εταιρείας.

Το AI Tomorrow εξερευνά το μέλλον της έξυπνης κινητικότητας μέσα από το Xiaomi Vision Gran Turismo, αναδεικνύοντας νέες δυνατότητες στο σημείο όπου συναντώνται ο σχεδιασμός αυτοκινήτων, οι τεχνολογίες επιδόσεων και οι ψηφιακές εμπειρίες.

Η ενότητα AI Today μεταφράζει αυτές τις δυνατότητες σε πραγματικά σενάρια. Με επίκεντρο το Xiaomi SU7 Max και διαφορετικούς χώρους του σπιτιού, όπως η κουζίνα, το σαλόνι, το υπνοδωμάτιο και το γραφείο, παρουσιάζει πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συντονίζει προσωπικές συσκευές, αυτοκίνητα και προϊόντα έξυπνου σπιτιού με βάση τις ανάγκες της καθημερινότητας.

Στην ενότητα Human × Car × Home Product Portfolio συγκεντρώνονται περισσότερα από 380 προϊόντα σε επτά κατηγορίες: μαγείρεμα και αποθήκευση τροφίμων, καθαρισμός σπιτιού, διαχείριση αέρα, οπτικοακουστική ψυχαγωγία, ασφάλεια και προστασία, προσωπικές συσκευές και έξυπνη κινητικότητα. Η παρουσίαση αποτυπώνει το εύρος του οικοσυστήματος της Xiaomi και δείχνει πώς οι κοινές τεχνολογίες, οι δυνατότητες σε επίπεδο συστήματος και η ενιαία σχεδιαστική γλώσσα μπορούν να προσφέρουν μια πιο συντονισμένη εμπειρία μεταξύ διαφορετικών συσκευών και κατηγοριών.

Το «Human × Car × Home» αποτελεί ένα ανθρωποκεντρικό, έξυπνο οικοσύστημα που συνδέει προσωπικές συσκευές, έξυπνα οχήματα και έξυπνες οικιακές συσκευές. Πηγαίνοντας πιο πέρα από την απλή διασύνδεση των συσκευών, αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη και το Xiaomi HyperOS ώστε συσκευές και υπηρεσίες να συνεργάζονται μεταξύ τους σε διαφορετικά προϊόντα και σενάρια, προσφέροντας πιο διαισθητικές, απρόσκοπτες και έξυπνες εμπειρίες, προσαρμοσμένες στις πραγματικές ανάγκες των χρηστών.

Έπειτα από τρία χρόνια συνεχούς ανάπτυξης, το έξυπνο οικοσύστημα «Human × Car × Home» έχει πλέον δημιουργήσει ισχυρές βάσεις σε παγκόσμια κλίμακα. Οι παγκόσμιες αποστολές smartphones της Xiaomi βρίσκονται στην πρώτη τριάδα της αγοράς για 24 συνεχόμενα τρίμηνα, ενώ οι αποστολές tablets της εταιρείας κατέλαβαν την τέταρτη θέση παγκοσμίως, σηματοδοτώντας το ένατο συνεχόμενο τρίμηνο παρουσίας στην παγκόσμια πρώτη πεντάδα. Παράλληλα, οι αποστολές wearable bands – συμπεριλαμβανομένων smart bands και smartwatches – βρίσκονται στη δεύτερη θέση παγκοσμίως.¹ Η Xiaomi Auto έχει παραδώσει περισσότερα από 700.000 οχήματα στην ηπειρωτική Κίνα μέσα σε δύο χρόνια από την είσοδό της στην αγορά,² ενώ το Xiaomi YU7 ξεπέρασε τις 240.000 επιβεβαιωμένες παραγγελίες την πρώτη ημέρα. Την ίδια στιγμή, η Xiaomi έχει δημιουργήσει μια κορυφαία παγκοσμίως πλατφόρμα AIoT για καταναλωτές, με περισσότερες από 1,1 δισεκατομμύρια συνδεδεμένες συσκευές – εξαιρουμένων smartphones, tablets και laptops – που εξυπηρετούν περισσότερους από 175 εκατομμύρια χρήστες και νοικοκυριά σε όλο τον κόσμο.¹ Αυτή η κλίμακα προϊόντων, τεχνολογιών και δυνατοτήτων του οικοσυστήματος δημιουργεί μια ισχυρή βάση για τη μετάβαση του «Human × Car × Home» από το όραμα στην καθημερινή ζωή.

Η τεχνητή νοημοσύνη περνά στον φυσικό κόσμο

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να εξελίσσεται, οι έξυπνες εμπειρίες περνούν από τη διασύνδεση συσκευών σε ένα νέο στάδιο, όπου η τεχνολογία μπορεί να κατανοεί καλύτερα τις ανάγκες των χρηστών και να προσφέρει πιο προληπτική υποστήριξη. Για τη Xiaomi, το επόμενο βήμα της AI ξεπερνά την απλή απάντηση ερωτήσεων σε μια οθόνη: με την εξουσιοδότηση και τον έλεγχο του χρήστη, μπορεί να κατανοεί καλύτερα το πραγματικό περιβάλλον και να συντονίζει διαφορετικές συσκευές για την ολοκλήρωση καθημερινών εργασιών.

Το έξυπνο οικοσύστημα «Human × Car × Home» αποτελεί σημαντική βάση για αυτή τη μετάβαση. Συνδέοντας smartphones, αυτοκίνητα και συσκευές έξυπνου σπιτιού γύρω από τον ίδιο χρήστη, το οικοσύστημα επιτρέπει στην τεχνητή νοημοσύνη να κατανοεί το πλαίσιο σε διαφορετικά σενάρια και να συντονίζει πολλαπλές συσκευές για την ολοκλήρωση εργασιών, εξελίσσοντας τις έξυπνες εμπειρίες από την απλή ανταπόκριση σε εντολές προς την κατανόηση της πρόθεσης του χρήστη και την παροχή πιο προληπτικής υποστήριξης.

Στην IFA, η Xiaomi παρουσιάζει πώς αυτή η φιλοσοφία μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη. Καθώς ένας χρήστης επιστρέφει με το αυτοκίνητο στο σπίτι, το σύστημα μπορεί να αξιοποιήσει πληροφορίες, όπως η ώρα, η τοποθεσία και οι καιρικές συνθήκες, ώστε να προσαρμόσει εκ των προτέρων τον φωτισμό και τον κλιματισμό. Στο σπίτι, ένα απλό αίτημα όπως «Εκτύπωσε τη φωτογραφία που μόλις τράβηξα» μπορεί να ενεργοποιήσει τη συνεργασία πολλών συσκευών για την ολοκλήρωση της εργασίας, ενώ σε άλλα σενάρια ο φωτισμός, οι κουρτίνες και η θερμοκρασία μπορούν να προσαρμόζονται ανάλογα με δραστηριότητες όπως η ανάγνωση. Όλα αυτά αποτυπώνουν το όραμα της Xiaomi για την επόμενη γενιά έξυπνων εμπειριών, όπου η AI κατανοεί το περιβάλλον και την πρόθεση του χρήστη και συντονίζει διαφορετικές συσκευές, διατηρώντας πάντοτε τον ίδιο στο επίκεντρο και τον έλεγχο.

Οι τεχνολογικές βάσεις πίσω από τις έξυπνες εμπειρίες

Πίσω από τις εμπειρίες που συνδέουν διαφορετικές συσκευές και σενάρια βρίσκεται η μακροχρόνια επένδυση της Xiaomi στην τεχνητή νοημοσύνη, τα λειτουργικά συστήματα, τα chips και την έξυπνη κατασκευή. Σε συνδυασμό με το Xiaomi HyperOS, οι τεχνολογίες αυτές επιτρέπουν βαθύτερη ενοποίηση hardware και software σε smartphones, αυτοκίνητα, προϊόντα έξυπνου σπιτιού και νέες κατηγορίες συσκευών.

Στον τομέα της AI, η Xiaomi συνεχίζει να εξελίσσει τις δυνατότητες των δικών της large models. Πρόσφατες εξελίξεις, όπως τα MiMo-V2.5-Pro, Xiaomi Miloco και Xiaomi Miclaw, ενισχύουν περαιτέρω τις δυνατότητες κατανόησης, συλλογισμού και εκτέλεσης, διερευνώντας πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να περάσει από την απάντηση ερωτημάτων στην υποστήριξη πιο σύνθετων εργασιών στον πραγματικό κόσμο.

Παράλληλα, η έξυπνη κατασκευή επιτρέπει στη Xiaomi να μετατρέπει την τεχνολογική καινοτομία σε δυνατότητες προϊόντων σε μεγάλη κλίμακα. Στην ηπειρωτική Κίνα, έχει αναπτύξει δυνατότητες έξυπνης παραγωγής σε τρεις βασικούς τομείς: smartphones, αυτοκίνητα και οικιακές συσκευές. Το Xiaomi Smart Factory διαθέτει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα περίπου 10 εκατομμυρίων flagship smartphones, ενώ το Xiaomi Smart Factory | Wuhan συνδυάζει R&D, παραγωγή και validation και διαθέτει 46 εργαστήρια. Σε μέγιστη ταχύτητα παραγωγής, ένα κλιματιστικό μπορεί να βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής κάθε 6,5 δευτερόλεπτα. Παράλληλα, η Xiaomi διερευνά τη χρήση ανθρωποειδών ρομπότ στην παραγωγική της αλυσίδα. Σε εργασίες όπως το σφίξιμο παξιμαδιών στο Xiaomi Auto Factory, το ποσοστό επιτυχίας βελτιώθηκε από περίπου 90% σε 98% μέσα σε τέσσερις μήνες.

Η Xiaomi συνεχίζει επίσης να επενδύει στην ανάπτυξη δικών της chips, εστιάζοντας σε τεχνολογίες που επηρεάζουν άμεσα την εμπειρία των προϊόντων και τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητά της. Μέσα από καινοτομίες στην υπολογιστική αρχιτεκτονική, τα NPUs και άλλες τεχνολογίες, ενισχύει βασικές δυνατότητες όπως το on-device AI, τις επιδόσεις και την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Στην IFA παρουσιάζεται επίσης η νέα υπολογιστική βάση AI για το έξυπνο οικοσύστημα «Human × Car × Home», καθώς και το Xiaomi 18 Fold, το πρώτο flagship smartphone που εξοπλίζεται με το επόμενης γενιάς Xiaomi XRING O3 chip, αναδεικνύοντας τις τελευταίες εξελίξεις της Xiaomi στο mobile computing, τις αναδιπλούμενες συσκευές και το on-device intelligence.

Στον εκθεσιακό χώρο βρίσκεται και το Xiaomi CyberOne, το οποίο αλληλεπιδρά με τους επισκέπτες σε πραγματικό χρόνο με χειρονομίες, όπως finger hearts και thumbs-up. Πέρα από την IFA, το CyberOne δοκιμάζεται και στο Xiaomi Auto Factory σε πραγματικές εργασίες παραγωγής, επιτρέποντας στην εταιρεία να εξελίσσει τις δυνατότητές του στην αντίληψη, τον έλεγχο και την εκτέλεση εργασιών και να διερευνά τις πρακτικές εφαρμογές των ανθρωποειδών ρομπότ στην έξυπνη κατασκευή.

Η Xiaomi Auto φέρνει το έξυπνο οικοσύστημα στον δρόμο

Η Xiaomi Auto μεταφέρει στην IFA τη διάσταση της κινητικότητας του «Human × Car × Home», παρουσιάζοντας τρία οχήματα που αποτυπώνουν την πορεία της από τα concepts του μέλλοντος έως τη σημερινή εμπειρία έξυπνης οδήγησης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το Xiaomi Vision Gran Turismo, ένα πρωτοποριακό ηλεκτρικό hypercar concept που δημιουργήθηκε για το θρυλικό franchise Gran Turismo, με τη Xiaomi να γίνεται η πρώτη εταιρεία τεχνολογίας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Vision Gran Turismo. Σχεδιασμένο ως virtual concept car, επαναπροσδιορίζει το μέλλον του automotive design, της αεροδυναμικής και της έξυπνης αλληλεπίδρασης, διερευνώντας δυνατότητες πέρα από τους περιορισμούς του φυσικού κόσμου. Η εξωτερική σχεδίαση «Shaped by the Wind» συνδυάζει ένα cockpit σε σχήμα σταγόνας με το Active Wake Control System, ενώ η καμπίνα «Racing on a Sofa» και ο δακτυλιοειδής βοηθός Xiaomi Pulse προσφέρουν μια πρώτη εικόνα για το πώς ο σχεδιασμός, οι επιδόσεις και η έξυπνη αλληλεπίδραση μπορούν να συνυπάρξουν στο μέλλον.

Στην έκθεση παρουσιάζονται επίσης τα νέας γενιάς Xiaomi SU7 και Xiaomi SU7 Ultra. Το νέο Xiaomi SU7, σχεδιασμένο ως ένα driver's car για τη νέα εποχή, συνδυάζει κομψή, σπορ σχεδίαση με βαθιά ενσωμάτωση στο Xiaomi HyperOS και το ευρύτερο έξυπνο οικοσύστημα, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να συνδέεται φυσικά με τις προσωπικές συσκευές και το έξυπνο σπίτι του χρήστη. Το Xiaomi SU7 Ultra αποτελεί το high-performance flagship της Xiaomi Auto, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της εταιρείας που έχει δοκιμαστεί στο Nürburgring Nordschleife, όπου το μοντέλο παραγωγής Xiaomi SU7 Ultra κατέκτησε το επίσημο ρεκόρ στην κατηγορία «Electric Executive Car» (Απρίλιος 2025).

Πέρα από τα ίδια τα οχήματα, η παρουσία της Xiaomi Auto στην έκθεση αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία επεκτείνει τις έξυπνες εμπειρίες της στον δρόμο, καθιστώντας το αυτοκίνητο αναπόσπαστο μέρος του έξυπνου οικοσυστήματος «Human × Car × Home». Από την παράδοση του πρώτου της οχήματος τον Μάρτιο του 2024, η Xiaomi Auto έχει παραδώσει περισσότερα από 700.000 οχήματα στην ηπειρωτική Κίνα, φέρνοντας στην πράξη τη διάσταση της κινητικότητας στο οικοσύστημα, ενόψει της προγραμματισμένης εισόδου της στις ευρωπαϊκές αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, το 2027.



Η Mijia διευρύνει την παρουσία της στην Ευρώπη με ένα ακόμη μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο για έξυπνο σπίτι

Στην IFA 2026, η Xiaomi ανακοίνωσε τη μεγάλης κλίμακας επέκταση της Mijia, του brand έξυπνου σπιτιού της, στην Ευρώπη. Με το positioning «The Art of Smart Living», η Mijia συνδυάζει ανθρωποκεντρική ευφυΐα, αποδεδειγμένη ποιότητα και ουσιαστικό σχεδιασμό, με στόχο τη δημιουργία εμπειριών έξυπνου σπιτιού που είναι πιο φυσικές, διαισθητικές και αξιόπιστες στην καθημερινότητα. Η επέκταση φέρνει ένα ευρύτερο φάσμα προϊόντων και εμπειριών Mijia στους Ευρωπαίους χρήστες, ενισχύοντας τον πυλώνα του σπιτιού στο «Human × Car × Home» στην περιοχή.

Η προσέγγιση της Mijia ξεπερνά την απλή προσθήκη συνδεσιμότητας σε μεμονωμένες οικιακές συσκευές. Για τη Xiaomi, το έξυπνο σπίτι εξελίσσεται από ένα σύνολο συνδεδεμένων συσκευών σε ένα περιβάλλον όπου αυτές συνεργάζονται και ανταποκρίνονται πιο φυσικά σε διαφορετικούς χρήστες, συνθήκες και σενάρια. Μέσω της εφαρμογής Xiaomi Home, τα συμβατά προϊόντα Mijia μπορούν να ελέγχονται από μία ενιαία πλατφόρμα και να λειτουργούν συνδυαστικά σε διαφορετικά σενάρια μέσα στο σπίτι, πάντα με την εξουσιοδότηση και τον έλεγχο του χρήστη στο επίκεντρο. Συνολικά, αυτές οι δυνατότητες αποτυπώνουν μια ευρύτερη εξέλιξη του έξυπνου σπιτιού – από την ευφυΐα σε επίπεδο μεμονωμένων συσκευών προς πιο ενοποιημένες εμπειρίες σε επίπεδο συνολικού συστήματος.

Σήμερα, η Mijia διαθέτει περισσότερα από 2.000 προϊόντα σε πάνω από 130 κατηγορίες, όλα συνδεδεμένα μέσα από ένα κοινό οικοσύστημα. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της Xiaomi στην τεχνητή νοημοσύνη, τα λειτουργικά συστήματα και τη συνδεσιμότητα IoT, ενσωματώνει την έξυπνη τεχνολογία στις παραδοσιακές οικιακές συσκευές, με στόχο μια πιο εύχρηστη και απρόσκοπτη καθημερινότητα.

Εξίσου κεντρικό ρόλο στην εμπειρία Mijia έχει ο σχεδιασμός. Με οδηγό τη σχεδιαστική φιλοσοφία «Alive» της Xiaomi, η Mijia υιοθετεί μια απλή, φυσική και προσιτή σχεδιαστική γλώσσα, δημιουργώντας συνοχή μεταξύ των προϊόντων και επιτρέποντας στην τεχνολογία να ενσωματώνεται αρμονικά στους σύγχρονους χώρους διαβίωσης. Μέχρι σήμερα, τα προϊόντα Mijia έχουν αποσπάσει περισσότερα από 500 διεθνή βραβεία σχεδιασμού.

Καθώς η Mijia διευρύνει την παρουσία της στην Ευρώπη, η Xiaomi θα συνεχίσει να ενισχύει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της για το σπίτι, προσφέροντας περισσότερο ενοποιημένες και έξυπνες εμπειρίες στους Ευρωπαίους χρήστες. Μέσα από αυτή την επέκταση, στόχος της είναι να φέρει την τεχνητή νοημοσύνη ακόμη πιο κοντά στην καθημερινή ζωή και να κάνει τις έξυπνες υπηρεσίες ένα πιο φυσικό κομμάτι του τρόπου με τον οποίο ζούμε.

Η μακροπρόθεσμη επένδυση σε R&D στηρίζει την παγκόσμια ανάπτυξη της Xiaomi

Η Ευρώπη αποτελεί σημαντική αγορά για την παγκόσμια στρατηγική της Xiaomi και βασική περιοχή για τη συνεχή ανάπτυξη του έξυπνου οικοσυστήματος «Human × Car × Home». Η εταιρεία θα συνεχίσει να ενισχύει τη μακροπρόθεσμη παρουσία της στην Ευρώπη, επενδύοντας στις τοπικές δυνατότητες R&D, στα προϊόντα, το δίκτυο λιανικής και τις υπηρεσίες της, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή και την καλύτερη εξυπηρέτηση των Ευρωπαίων χρηστών.

Από το 2026 έως το 2030, η Xiaomi αναμένει ότι οι συνολικές παγκόσμιες επενδύσεις της σε R&D θα ξεπεράσουν τα 24 δισ. ευρώ,³ καλύπτοντας την τεχνητή νοημοσύνη, τα λειτουργικά συστήματα, την ανάπτυξη ημιαγωγών, τα έξυπνα οχήματα, τη ρομποτική και την έξυπνη κατασκευή.

Επενδύοντας σε αυτές τις θεμελιώδεις τεχνολογίες, η Xiaomi δημιουργεί δυνατότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν σε διαφορετικά προϊόντα και κατηγορίες – από τις προσωπικές συσκευές και το σπίτι έως την κινητικότητα – και να μεταφραστούν σε καλύτερα προϊόντα και πιο ολοκληρωμένες εμπειρίες για τους χρήστες.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, η Xiaomi θα συνεχίσει να συνδυάζει τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις με ακόμη βαθύτερη προσαρμογή στις ανάγκες των αγορών διεθνώς. Μέσα από το «Human × Car × Home», στόχος της είναι να συνδέσει τις προσωπικές συσκευές, το σπίτι και την κινητικότητα, να εντάξει την τεχνητή νοημοσύνη σε περισσότερα σενάρια του πραγματικού κόσμου και να κάνει την έξυπνη τεχνολογία ένα πιο φυσικό και χρήσιμο κομμάτι της καθημερινότητας για τους χρήστες σε όλο τον κόσμο.

Σημειώσεις

¹ Σύμφωνα με στοιχεία της Omdia για το Β΄ τρίμηνο του 2026.

² Εσωτερικά στοιχεία της Xiaomi, που αφορούν όλα τα μοντέλα Xiaomi Auto που είχαν παραδοθεί έως τον Μάρτιο του 2026.

³ Το ποσό έχει μετατραπεί από RMB με συναλλαγματική ισοτιμία 1 ευρώ = 8,33 RMB.

