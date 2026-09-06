Η πικρή ιστορία που λέγεται Κηφισός - Η λύση του κυκλοφοριακού που κατέληξε εφιάλτης

Πριν γίνει ο φόβος και ο τρόμος κάθε οδηγού, ο Κηφισός αναφερόταν ως η λύση που θα «τελειώσει» το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας...

Κηφισός. Μία λέξη, δεκάδες χιλιάδες αναστεναγμοί, άλλες τόσες βρισιές, και εκατομμύρια χαμένες ώρες σε μια ατελείωτη κίνηση. Αν μπορούσαμε να διαλέξουμε μια εικόνα της καθημερινότητας των οδηγών του Λεκανοπεδίου, και ταυτόχρονα, το πιο αντιπροσωπευτικό έργο της ελληνικής πραγματικότητας, θα ήταν και στις δύο περιπτώσεις ο Κηφισός. Όσο αστείο κι αν ακούγεται, κάποτε ήταν η λύση για το κυκλοφοριακό της Αθήνας. Στερνή μου γνώση...

Στην αρχαιότητα, οι Αθηναίοι είχαν προσωποποιήσει τον Κηφισό και τον λάτρευαν ως θεό. Τον χρησιμοποιούσαν για τις καλλιέργιές τους και τον θεωρούσαν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της πόλης. Οι σύγχρονοι Αθηναίοι έχουν μάλλον διαφορετική άποψη. Ο Κηφισός ήταν και παραμένει το ποτάμι της Αττικής και κυρίως, της Αθήνας. Όσο όμως η πόλη μεγάλωνε, το ποτάμι μίκραινε.

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