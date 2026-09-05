Παρουσιαστής του MEGA «καρφώνει» Ντουπλάντις: «Αυτό το… παιδάκι δεν μου αρέσει, είναι καβαλημένος»

«Το παιδάκι αυτό είναι… μην πω» – Το αιχμηρό σχόλιο του Ντίνου Σιωμόπουλου για τον Ντουπλάντις

Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει να γράφει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στο επί κοντώ. Στη χθεσινή του παράσταση (04/09) στο Diamond League, ο Έλληνας πρωταθλητής προσέθεσε ακόμη μία σημαντική διάκριση στο ενεργητικό του, επιβεβαιώνοντας πως πλέον ανήκει σταθερά στην ελίτ του αγωνίσματος.

Ο παρουσιαστής του «MEGA Σαββατοκύριακο», Ντίνος Σιωμόπουλος, σε ένα σύντομο σχόλιο για αυτήν την επιτυχία του Καραλή, τόνισε ότι «πραγματικά χαιρόμαστε με αυτές τις ειδήσεις. Τα έχασα λίγο».

Ωστόσο, δεν έμεινε μονάχα σε αυτό, αλλά και μίλησε και για τον Σουηδό πρωταθλητή, Αρμάντ Ντουπλάντις, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στο μίτινγκ λόγω ενοχλήσεων που αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης.



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