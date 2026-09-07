Μαϊάμι: Η στιγμή που το αεροσκάφος της Amazon βγαίνει εκτός του διαδρόμου

Από το ατύχημα έχασαν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι.

Ένα νέο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει την στιγμή που το αεροσκάφος της Amazon βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης του διεθνούς αεροδρομίου του Μαϊάμι το απόγευμα της Κυριακής, προσέκρουσε σε οχήματα και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες. Από το ατύχημα έχασαν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), πρόκειται για την πτήση 7598 της Prime Air, η οποία είχε φτάσει στο Μαϊάμι από το Πουέρτο Ρίκο. Το αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο περίπου στις 14:00 (τοπική ώρα) και ακινητοποιήθηκε βορειοδυτικά του αεροδρομίου.

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