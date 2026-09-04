Η Σίντνεϊ Σουίνι υιοθέτησε την τάση του naked dress στο Φεστιβάλ Βενετίας

Η ηθοποιός μαγνήτισε γι’ ακόμα μια φορά τα βλέμματα όλων με την εντυπωσιακή και σίγουρα σέξι εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί του οίκου Armani.

Το 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας βρίσκεται σε εξέλιξη και πολλοί είναι οι celebrities - Έλληνες και μη - που έχουν ήδη περπατήσει στο κόκκινο χαλί. Ανάμεσά τους και η Σίντνεϊ Σουίνι. Η ηθοποιός υπήρξε επίτιμη καλεσμένη του οίκου Armani στο ξεχωριστό δείπνο που παραχώρησε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ και έτσι έδωσε το «παρών», τραβώντας ξανά όλα τα βλέμματα επάνω της με τη λαμπερή παρουσία της.

Γι’ αυτή την ιδιαίτερη περίσταση, η Σίντνεϊ Σουίνι επέλεξε μια διαφανή δημιουργία με ασημένιες παγιέτες που «αγκάλιαζε» το σώμα της. Πρόκειται για ένα vintage φόρεμα από το αρχείο του οίκου Giorgio Armani, το οποίο ανήκει στη συλλογή του brand για το Φθινόπωρο του 2000. Η «αστραφτερή» τουαλέτα έχει ανοιχτή πλάτη, βαθύ άνοιγμα στο ντεκολτέ και μια ροζέτα λίγο κάτω από τον ώμο που ενισχύει την υψηλή αισθητική της.

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