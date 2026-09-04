«Off The Hook»: Να πάτε απροετοίμαστοι!

Το φετινό «Off The Hook» έρχεται στις 11 Σεπτεμβρίου, ΟΑΚΑ Athens Olympic Complex, για να σας δώσει τα… βιβλία της ραπ χρονιάς! Να είστε εκεί!

Το όνομα έγινε συνώνυμο της χαράς του ανώνυμου, του κρυμμένου επώνυμου, της αναζήτησης του συνεπώνυμου. Η έννοια του φεστιβάλ ταυτίζεται με την ξεγνοιασιά, τη δημιουργία, τη συγκέντρωση, την εκτόνωση, την τόνωση, τη διατήρηση της ευφορίας και της άχρονης ηλικιακής ανθοφορίας. Τώρα, όταν στην εξίσωση μπαίνει η ραπ, η όλη φάση αποκτά την άγρια ομορφιά του δρόμου, τη μνήμη των πληγών που δεν κλείνουν ποτέ και την αμεσότητα αυτών που μιλάνε για εμάς μέσα από εμάς. Ο mc θα σε αρπάξει απροετοίμαστο και θα σε γαντζώσει με μια hook ρίμα, θα σε κινητοποιήσει με ένα αδιαπραγμάτευτο μπιτ και θα σε παρασύρει με το ασταμάτητο flow του.

Το φετινό «Off The Hook» κινείται στο παραπάνω πλαίσιο και σίγουρα θα ανταμείψει τους φίλους της ραπ/τραπ. Και ναι, υπάρχει το θελκτικό στοιχείο του hype που κουβαλάνε οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες, όμως οι δεξιότητες είναι εδώ, η «συνομιλία» με τη λαχτάρα του θεατή/ακροατή είναι εδώ και η δύναμη του είδους είναι εδώ και δεν παίζει. Το φεστιβάλ λαμβάνει χώρα στο ΟΑΚΑ Athens Olympic Complex (από τις 19:00) και είναι ό,τι πρέπει για μαζικότητα, για ξεγνοιασιά, για δροσιά μέσα στο ατέλειωτο ελληνικό καλοκαίρι. Στις 11 Σεπτεμβρίου, ελάτε για να πάρετε τα… βιβλία της ραπ, ένας μέρος αυτής της κουλτούρας και να ξεκινήσει η χρονιά με το δεξί.

Πολλά υποσχόμενο το φετινό «Off The Hook»



Το «Off The Hook» έχει την εξής φιλοσοφία: να εκπλήσσει πάντα αυτόν που θα βρεθεί στην αρένα του event. Δύσκολο, γιατί η γνώση πια είναι άμεση και όλοι ξέρουν τους καλλιτέχνες που αγαπάνε. Τους ξέρουν, όμως, πραγματικά; Γιατί άλλο να ακούς μέσα από την πλατφόρμα και άλλο να ακούς/βλέπεις τον ράπερ στη σκηνή. Εκεί είναι που πρέπει να ταιριάξουν πάθος, διάθεση, δεξιότητες και ενέργεια. Το φετινό line up δείχνει να έχει τα απαιτούμενα, δείχνει πολλά υποσχόμενο και έτοιμο να δώσει την πρώτη μεγάλη ανάμνηση της σεζόν.

Θέλετε ραπ της νέας εποχής, με σταθερούς ρυθμούς, ακαταμάχητο attitude; Το έχετε. Θέλετε ραπ με «ντριλιές», τραπ στοιχεία; Το έχετε. Θέλετε ραπ που ενώνει τη γαλλική με την ελληνική γλώσσα και «τρέχει» αφηνιασμένο; Το έχετε. Θέλετε ελληνική τραπ εκδοχή που σαρώνει; Την έχετε. Θέλετε μεγάλο όνομα του εξωτερικού; Το έχετε. Ο Skepta ανήκει στους μεγάλους παίκτες της βρετανικής ραπ-grime σκηνής και θα σας κάνει ψάξετε τη μουσική του πορεία. Βέβαια, η ελληνική ραπ/τραπ σκηνή έχει μερικά από τα καλύτερα όνομα στο φετινό «Off The Hook». Διαβάστε και μετρήστε: Toquel, Εθισμός, Vlospa, Lunar, Gxhan. Σκέφτεστε ακόμη να κλείσετε εισιτήριο;

Τα κερδισμένα βιογραφικά



Και επειδή τα λόγια υποκλίνονται μπροστά στις πράξεις και στα κερδισμένα βιογραφικά, αντλούμε από το δελτίο Τύπου ορισμένα στοιχεία για να ξέρετε με ποιους έχετε να κάνετε: Μία από τις σημαντικότερες μορφές που έχουν περάσει από τη βρετανική rap και grime σκηνή, ο Skepta αποτελεί εδώ και πάνω από μία δεκαετία σημείο αναφοράς για τον ήχο που εκπροσωπεί και την rap κουλτούρα γενικότερα.

Ο Toquel είναι ένας από τους καλλιτέχνες που καθόρισαν τη σύγχρονη ελληνική trap και hip hop σκηνή, έχοντας διαμορφώσει έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ήχους της τελευταίας δεκαετίας. Με εκατοντάδες εκατομμύρια streams, διαδοχικές επιτυχίες και albums που κυριάρχησαν στα charts, έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο επιδραστικές μορφές του ελληνικού urban χώρου.

O Εθισμός αποτελεί μία από τις πιο ισχυρές παρουσίες της σύγχρονης ελληνικής rap σκηνής, ξεχωρίζοντας για τον προσωπικό του στίχο και την βαθιά του σύνδεση με την αθηναϊκή κουλτούρα. Έρχεται στο OΤΗ26 ως ένας από τους πιο δυναμικούς live performers της γενιάς του, έχοντας μόλις βιώσει τη μεγαλύτερη στιγμή της μέχρι τώρα πορείας του: την παρουσίαση του φετινού του δίσκου Metropolis στο κατάμεστο από χιλιάδες κόσμο, El Paso της Καλλιθέας.

Μεγαλωμένος ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία, ο Vlospa έχει διαμορφώσει μία από τις πιο ξεχωριστές ταυτότητες της σύγχρονης ελληνικής rap σκηνής, συνδυάζοντας τις επιρροές του γαλλικού rap με τον εγχώριο ήχο.

Εκπροσωπώντας τη νέα γενιά της ραπ σκηνής και εξελίσσοντας συνεχώς τον ήχο του, ο Gxhan, στην καλύτερη φάση της μέχρι στιγμής πορείας του, φέρνει την ιδιαίτερη αισθητική του στο Off The Hook Festival δηλώνοντας έτοιμος να ξεσηκώσει το κοινό του φεστιβάλ.

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες φωνές της εγχώριας rap σκηνής, η Lunar γράφει και κυκλοφορεί μουσική από τα 16 της, μετατρέποντας προσωπικά βιώματα και συναισθήματα σε ωμά και εσωστρεφή raps. Με 10 singles, 2 EPs και ένα album ήδη στο ενεργητικό της, έχει διαμορφώσει μια έντονη προσωπική ταυτότητα και έρχεται στο OTH26 για να εκπροσωπήσει επάξια τη νέα γενιά του ελληνικού rap.

INFO

OFF THE HOOK FESTIVAL 2026

Skepta (UΚ)

Toquel

Εθισμός

Vlospa

Gxhan

Lunar

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

ΟΑΚΑ

Athens Olympic Complex

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Παραγωγή

Off The Hook & Dynasty Group Athens

Επικοινωνία – προβολή στα media: Zuma Communications

