Ty Segall: Η απόλυτη rock εμπειρία επιστρέφει στην Αθήνα

Ο Ty Segall έρχεται στο Floyd στις 25 Σεπτεμβρίου για μια εκρηκτική βραδιά αυθεντικού rock ’n’ roll.

Ο Ty Segall επιστρέφει στην Αθήνα την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Floyd Live Music Venue και υπόσχεται – μαζί με τη μπάντα του – μια εκρηκτική βραδιά γεμάτη ενέργεια και ακαταμάχητα feel-good τραγούδια.

Ένας από τους πιο πολυγραφότατους και ανήσυχους καλλιτέχνες των τελευταίων δύο δεκαετιών, ο Καλιφορνέζος δημιουργός, μόλις κυκλοφόρησε το νέο άλμπουμ του, με τίτλο “Chrome”, μια ακόμη γνήσια rock απόλαυση!

Παραμορφωμένα riffs, «βρώμικο» garage rock, ένας proto-punk παράδεισος!

Ο Ty και η μπάντα του «επισκέπτονται» με σφοδρότητα ολόκληρο το φάσμα του rock ’n’ roll.

Η τριπλέτα “Running to Nowhere”, “Black Paint” και “Glass” αρκεί και με το παραπάνω για να κατατάξει ήδη το “Chrome” στις κορυφαίες κυκλοφορίες της χρονιάς.

Παράλληλα με το νέο δίσκο, ο Segall κυκλοφόρησε και το EP “Love Fuzzz”, με το ομότιτλο τραγούδι να εξελίσσεται σε έναν φρενήρη, 12λεπτο sludge και stoner doom ύμνο, ενώ το “My Pet Guru” απλώνεται σε 14 υπνωτικά psych και kraut λεπτά!



Με σήμα-κατατεθέν τις καταιγιστικές live εμφανίσεις του, ο 39χρονος συνθέτης, κιθαρίστας και τραγουδιστής έχει χτίσει μια δισκογραφία που μοιάζει ανεξάντλητη.

Στις 25 Σεπτεμβρίου, το Floyd Live Music Venue θα μετατραπεί στο ιδανικό σκηνικό για μια βραδιά ωμής έντασης και ελευθερίας - ακριβώς όπως αρμόζει σε έναν καλλιτέχνη που δεν έμαθε ποτέ να μένει στάσιμος.



Διάθεση εισιτηρίων:

• Τηλεφωνικά στο 2117700000

• Online more.com / Floyd.gr

• Φυσικά σημεία: https://www.more.com/gr-el/physical-spots/