Πριν μείνεις… αφραγκέτα, άκου τους Χατζηφραγκέτα!

Οι Χατζηφραγκέτα, σε full band σύνθεση, ανεβαίνουν την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στη σκηνή της Τεχνόπολης για μια μεγάλη συναυλία.

Όσο ο ήλιος επιμένει, εμείς κρατάμε το κεφάλι πάνω από το νερό και κολυμπάμε. Και όταν βγαίνουμε να στεγνώσουμε ξαπλώνουμε στη νοικιασμένη μας ξαπλώστρα και παραγγέλνουμε το εξής (δώστε βάση γιατί θα είναι μεγάλη παραγγελία): Λοιπόν, μάστορα, θέλω να μου φτιάξεις ένα πολύ παγωμένο φραπέ. Βάλε εφτά παγάκια, δυο κουταλιές καφέ, μία ζάχαρη, μαύρη και χτύπα το για 30 δευτερόλεπτα ακριβώς. Το νερό που θα φέρεις να είναι από την κατάψυξη σε παρακαλώ. Όταν θα έρχεσαι να φέρεις την παραγγελία μου, φρόντισε να είναι ατσαλάκωτο το άσπρο σου πουκάμισο, να έχει τσάκιση το παντελόνι και το χαμόγελο σου να είναι άφιλτρο. Α και επειδή ξέχασα τον αναπτήρα μου, βρες μου έναν αναπτήρα σε παρακαλώ… Όμως για μισό λεπτό… Με έπιασε και μια λιγούρα. Θέλω να φάω κάτι μεταξύ μεσημεριανού και brunch, που λέμε και στο χωριό μου. Μη γελάς, το λέμε και πρόσεξε λίγο τη συμπεριφορά σου. Λοιπόν, θέλω μπάγκετα με μαύρο ψωμί, ελαφρά ψημένη, γαλοπούλα, τυρί του τοστ, μαρούλι και light μαγιονέζα. Και φέρε μου, σε παρακαλώ, και τον λογαριασμό όταν έρθεις. Με κάρτα θα σε πληρώσω φυσικά. Αχ, αυτό είναι καλοκαίρι! Και λίγο πριν το…αφραγκέτα, ας ακούσω Χατζηφραγκέτα, έχουν και live στις 10 Σεπτεμβρίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

Έχουν την απαραίτητη «τρέλα» οι τύποι



Οι Χατζηφραγκέτα, the band, συμπληρώνει η αφίσα, λοιπόν. Οι τύποι που έχουν την απαραίτητη «τρέλα» για αντέξουν μια εποχή που δεν έχει τρέλα! Αυτό που ζούμε είναι μανία, ανθρωποφαγία, εξουσιομάνια, εγωκεντρική απάθεια, ναρκισσιστική εγωπάθεια, του εαυτού συμπάθεια. Τα παλικάρια με το όνομα που «κουβαλά» τη δήθεν εκσυγχρονισμένη Μεταπολίτευση, με το όνομα που δίνει υπογραφή στον ήχο των μωβ χαρτονομισμάτων και «ρούχο» στην άηχη πολυτέλεια των πολύ λίγων και των πολλών που μόνο να τη ζωγραφίσουν μπορούν, τα παλικάρια που παίζουν για τον Έλληνα-νεοέλληνα του σήμερα και γι’ αυτόν που φαίνεται ότι θα χαθεί για πάντα…

Οι Χατζηφραγκέτα μεταφέρουν την ανεμελιά των 80’s και την ενώνουν τη βαριά γνώση του σήμερα. Είναι σαν να βλέπεις τον Στάθη Ψάλτη στο Έλα να αγαπηθούμε ντάρλινγκ να μιλάει μόνο με τουρίστες και να προσπαθεί να καταλάβει τι είναι η golden visa, το gentrification, το Instagram story και η φράση φέτος διακοπές τέσσερις μέρες στην Αστυπάλαια, τίποτε άλλο. Οι Χατζηφραγκέτα, the band παρακαλώ, παίζουν, σατιρίζουν, αυτοσαρκάζονται και μας θυμίζουν ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένο γέλιο, μόνο άνθρωποι που έκαναν το γέλιο μέρος της επαγγελματικής τους στολής.

Άμεσοι, άνετοι, ευχάριστοι



Οι Χατζηφραγκέτα, πάντα the band, θέλουν πάντα να σου φτιάχνουν τη διάθεση, να σε κάνουν να βλέπεις αυτό που χάνεις, αυτό που κάνεις πως δεν βλέπεις, αυτό που νομίζεις ότι είσαι αλλά δεν είσαι. Άμεσοι, άνετοι, ευχάριστοι, αληθινά διασκεδαστικοί-ψυχαγωγικοί τύποι. Αξίζει να βρεθείτε την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, το λέει, με τον τρόπο του, και το δελτίο Τύπου (αντιγράφουμε):

Ο Σεπτέμβρης αποκτά και φέτος το δικό του soundtrack. Οι Χατζηφραγκέτα ανεβαίνουν την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στη σκηνή της Τεχνόπολης, σε full band σύνθεση για μια μεγάλη συναυλία.

Με χαρακτηριστικές μελωδίες, αγαπημένα τραγούδια και ύφος που τους ξεχωρίζει, υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη ενέργεια. Ένα live που δεν πρέπει να χάσετε. Πάρτε, λοιπόν, το κινητό σας, τα φίλτρα σας, τις φραπεδιές σας και αφεθείτε στους Χατζηφραγκέτα, the band, να μην ξεχνιόμαστε.

INFO

ΧΑΤΖΗΦΡΑΓΚΕΤΑ

the band

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Εισιτήρια ΕΔΩ

Παραγωγή: Novel Vox

Επικοινωνία – προβολή στα media: Zuma Communications

Οι Χατζηφραγκέτα the band είναι:



Πάνος Φραγκιαδάκης – φωνή, κιθάρα

Βαγγέλης Χατζηγιάννης – φωνή, κιθάρα

Βασίλης Τσιγκρής – μπάσο

Γιώργος Χριστοδούλου – τύμπανα

Παπάκος Σωτήρης – ηχοληψία

*Οι Χατζηφραγκέτα σε Spotify, YouTube, Instagram, Facebook