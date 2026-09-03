Γαλλία: Σκότωσε τα δύο παιδιά του, την πεθερά του και έπειτα αυτοκτόνησε

Αδιανόητο έγκλημα στη Γαλλία – Ο άνδρας, περί τα 40, πριν αυτοκτονήσει έστειλε μήνυμα με τη σκηνή του φόνου στη σύζυγό του, της έγραψε «αυτό σου αξίζει» και έπειτα αυτοκτόνησε

Αδιανόητη δολοφονία συγκλονίζει τις τελευταίες ώρες τη Γαλλία, καθώς ένας άνδρας περίπου 40 ετών στην πόλη Γκι, σκότωσε τα δύο παιδιά του και την πεθερά του, ενώ στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Ένα από τα πτώματα βρέθηκε μέσα σε ένα λευκό φορτηγάκι που ήταν σταθμευμένο στο οικόπεδο όπου χτιζόταν το σπίτι της οικογένειας, ενώ τα άλλα τρία βρέθηκαν μέσα στο τροχόσπιτο που ζούσε η οικογένεια ενόσω χτιζόταν το σπίτι της. Ο εισαγγελέας του Βεζούλ και ο δήμαρχος του Γκι, Αλεξάντρ Λακρουά, οι οποίοι έφτασαν στον τόπο του εγκλήματος ήδη από χθες το βράδυ, διαπίστωσαν την τετραπλή ανθρωποκτονία – ενός άνδρα, δύο παιδιών και μιας γυναίκας, σύμφωνα με Γαλλικά ΜΜΕ.

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