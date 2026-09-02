Ο Μπουρλοτιέρης του ‘21 Κωνσταντίνος Κανάρης – Γιατί η καρδιά του φυλάσσεται σήμερα στην Παλαιά Βουλή

Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 2 Σεπτεμβρίου 1877, πέθανε ο Μπουρλοτιέρης του 1821 και (τότε) εν ενεργεία πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Κανάρης.

«Γενναίο άνδρα έχεις», είπε κάποτε ένας Άγγλος πλοίαρχος στη ∆έσποινα Κανάρη, όταν τη συνάντησε τυχαία. «Αμ, αν δεν ήταν γενναίος, δεν θα τον έπαιρνα!», απάντησε η Κανάραινα!

Ο Κωνσταντίνος Κανάρης υπήρξε μία από τις εμβληματικότερες μορφές της Επανάστασης του 1821. Ψαριανός ναυτικός, πυρπολητής, ναύαρχος, υπουργός και πρωθυπουργός, συνδέθηκε περισσότερο από κάθε άλλο πρόσωπο με τον Αγώνα στη θάλασσα.

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