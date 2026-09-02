Χτυπήθηκε από κεραυνό και επέζησε: «Αισθάνθηκα έντονο κάψιμο και μυρμήγκιασμα» – Δείτε βίντεο

Ο Τόμας Φάμι περιγράφει τις δραματικές στιγμές μετά το χτύπημα – Η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που κατέρρευσε μετά το χτύπημα από κεραυνό

«Όποιου του μέλλει να πνιγεί, ποτέ του δεν πεθαίνει», σύμφωνα με τη γνωστή παροιμία. Για τον Τόμας Φάμι, επιβεβαιώθηκε περίτρανα, καθώς χτυπήθηκε από κεραυνό λίγα μόλις μέτρα μακριά από το αυτοκίνητό του και κόντρα σε κάθε πιθανότητα, επέζησε.

Ο άνδρας από το Στέιτεν Άιλαντ σωριάστηκε στο έδαφος, αλλά σηκώθηκε ξανά και κατάφερε να ζητήσει βοήθεια. Όλα αυτά, ενώ μία κάμερα ασφαλείας κατέγραφε καρέ – καρέ τη στιγμή που θα μπορούσε να του είχε κοστίσει τη ζωή.

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