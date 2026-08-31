Μικρός «ανεμοστρόβιλος» στο ΟΑΚΑ - Τι είναι ο «Dust Devil» που σηκώνει σκόνη στον αέρα - Βίντεο

Πώς σχηματίστηκε ο μικρός θερμικός στρόβιλος

Ένα εντυπωσιακό αλλά σύντομο ατμοσφαιρικό φαινόμενο έκανε την εμφάνισή του την Κυριακή 30 Αυγούστου στον περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ), τραβώντας τα βλέμματα όσων βρίσκονταν στην περιοχή.

Λίγο μετά τις 13:00 και συγκεκριμένα στις 13:24, σχηματίστηκε ένας μικρός θερμικός στρόβιλος, γνωστός ως «Dust Devil», ο οποίος για λίγα λεπτά δημιούργησε την εικόνα μιας μικρής περιστρεφόμενης στήλης αέρα που θύμιζε ανεμοστρόβιλο.

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