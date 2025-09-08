Rock Hard Greece Festival: Ένα συναρπαστικό και μοναδικό μέταλ διήμερο με κορυφαίες μπάντες και ένα ξεχωριστό ντοκιμαντέρ στο επίκεντρο! 

Το Rock Hard Greece για την 20η επέτειό του προχωρά σε κάτι ξεχωριστό και μοναδικό, διοργανώνοντας ένα διήμερο μέταλ φεστιβάλ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στις 12 & 13 Σεπτεμβρίου 2025.

Το festival αυτό δεν θέλει να είναι ένα ακόμα festival. Το πρώτο Rock Hard Festival θέλει να δώσει έναν άλλον τόνο. Θα είναι το πρώτο ever στην Ελλάδα. Έπειτα από τη Γερμανία έρχεται και στην Ελλάδα και για να προσφέρει κάτι διαφορετικό σχετικά με όσα γίνονται και το βλέπει κανείς από το line up. Θα υπάρχουν πολλά που πρακτικά θα γίνονται πρώτη φορά.

Σε πρώτο πλάνο θα είναι η παγκόσμια αποκλειστική εμφάνιση των CANDLEMASS με τον πρώην τραγουδιστή τους, Messiah Marcolin. Αυτή θα είναι η πρώτη (και μοναδική) φορά εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια που ο Messiah θα εμφανιστεί ζωντανά με το συγκρότημα. Δεν υπάρχει όμως μόνο αυτό. Στο περιθώριο του συγκεκριμένου festival - που τα πάντα είχαν ανακοινωθεί από τον περασμένο Φλεβάρη - έχει προκύψει και ένα έξτρα στοιχείο. Το ντοκιμαντέρ των CANDLEMASS (για τα 40 τους χρόνια) που θα γυριστεί με επίκεντρο το εν λόγω event και θα χρησιμοποιηθεί υλικό από το ταξίδι της μπάντας προς την Αθήνα αλλά τα όσα θα γίνονται στο background και υα παρασκήνια - εάν μπορούμε να το θέσουμε έτσι - και φυσικά θα θέλει να προβάλλει η μπάντα. Θα τους ακολουθούν κάμερες από τη στιγμή που θα φύγουν από τη Σουηδία έως και την Ελλάδα και την παραμονή τους και το backstage της συναυλίας. Το πιο μεγάλο δε μέρος του ντοκιμαντέρ θα γυριστεί στην Ελλάδα.

Ως προς τα άλλα συγκροτήματα έχουμε και λέμε. HAMMERFALL που θα έρθουν με το full stage show τους. Οι τεράστιοι Σουηδοί heavy metal warriors, HAMMERFALL, θα φέρουν τους εκκωφαντικούς ύμνους τους στην Αθήνα, ως ένα από τα μεγάλα ονόματα του πρώτου Rock Hard Festival Greece. Λίγο μετά την κυκλοφορία του τελευταίου τους άλμπουμ, Avenge The Fallen, οι HAMMERFALL επιστρέφουν πιο δυνατοί από ποτέ.

Δεν σταματάμε εδώ όμως την καταγραφή για το διήμερο festival που θα γίνει στην Τεχνόπολη που θα έχει φοβερά εύκολη πρόβαση με το μετρό. Οι OVERKILL (ΗΠΑ) που δεν περιοδεύουν τον Σεπτέμβριο. Θα έρθουν στην Αθήνα μόνο και μόνο για αυτήν τους τη συναυλία. Δεκατρία χρόνια μετά την τελευταία τους εμφάνιση στην Ελλάδα, οι θρυλικοί OVERKILL επανέρχονται άκρως δυναμκά και δυνατά.

Επίσης οι GUS G & FRIENDS, κάτι που δεν θα έχει ξαναδεί το ελληνικό κοινό. Ο Gus G. είναι ένας από τους πιο σεβαστούς και αναγνωρισμένους metal κιθαρίστες της εποχής μας. Υπήρξε βασικός κιθαρίστας του Ozzy Osbourne από το 2009 - 2017, ενώ καθιερώθηκε και ως σόλο καλλιτέχνης με άλμπουμ όπως I Am The Fire και Fearless. Παράλληλα, έχει εμφανιστεί παγκοσμίως με συγκροτήματα όπως Arch Enemy, Nightrage, Dream Evil και φυσικά τη δική του μπάντα, Firewind. Για αυτήν την ιδιαίτερη εμφάνιση στο Rock Hard Festival Greece, ο Gus θα προσκαλέσει αρκετούς φίλους του στη σκηνή, υποσχόμενος μια βραδιά γεμάτη μουσικές εκπλήξεις.

Εκτός αυτού στο event θα παίξουν οι HEAVENS GATE / MASTERS OF CEREMONY (Γερμανία). Οι HEAVENS GATE θα παίξουν για μία και μοναδική φορά στο Rock Hard Festival Greece. Έχουν να παίξουν σε live από το 1999. Τραγούδια που θα είναι παιγμένα ζωντανά από τους Sascha Paeth, Bonny Bilski, Thorsten Müller και Robert Hunecke των HEAVENS GATE.

Υπάρχει φυσικά και η συμμετοχή των INNERWISH. Ένα από τα σημαντικότερα και πιο σεβαστά συγκροτήματα της ελληνικής metal σκηνής επιστρέφει δυναμικά, έτοιμο να αποδείξει ξανά γιατί κατέχει μια ξεχωριστή θέση στη μελωδική metal σκηνή της Ευρώπης. Η εμφάνισή τους έρχεται λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του Ashes of Eternal Flame.

Στο πρόγραμμα του διημέρου θα υπάρχει και η εκρηκτική και αποκλειστικά γυναικεία heavy metal μπάντα, COBRA SPELL. Ετοιμάζεται για την πολυαναμενόμενη ελληνική της πρεμιέρα στο Rock Hard Festival Greece 2025.

Έχοντας ιδρυθεί το 2019 από την βιρτουόζο κιθαρίστρια Sonia Anubis (ex-CRYPTA, ex-BURNING WITCHES), το συγκρότημα COBRA SPELL έχει αναδειχθεί ραγδαία σε μια από τις πιο συναρπαστικές νέες μπάντες της heavy metal σκηνής. Η σύνθεσή τους περιλαμβάνει επίσης την ισχυρή φωνή της Kristina Vega, τη Twitch streamer και shredder Noelle dos Anjos στην κιθάρα, τη δυναμική drummer Hale Naphtha, καθώς και το βαρύ μπάσο της Roxy Herrera.

Επιπροσθέτως: THE CRYPT (Σουηδία). Ένα από τα κορυφαία ντεμπούτα άλμπουμ του 2024 ήταν το ομώνυμο άλμπουμ των The Crypt, από τη Στοκχόλμη. Με τον μοναδικό συνδυασμό doom metal και κλασικού heavy metal, με τεράστια ρεφρέν, κέρδισαν τόσο το κοινό όσο και τους κριτικούς παγκοσμίως. Το άλμπουμ, γραμμένο από τον Leif Edling των Candlemass και παραγωγής Marcus Jidell (Soen, Avatarium, Candlemass), βρέθηκε αμέσως στην κορυφή των κριτικών κατατάξεων του Sweden Rock και πολλών διεθνών περιοδικών και εμφανίστηκε σε πολλές λίστες με τα άλμπουμ της χρονιάς.

Στο επίκεντρο της μπάντας βρίσκεται η χαρισματική και αινιγματική Metal Priestess, που ενσαρκώνεται από τη φωνή της Pepper, γνωστή για την επιβλητική σκηνική της παρουσία, με ρίζες τόσο στο heavy metal όσο και στον χώρο του burlesque. Στο πλευρό της οι Dave McKenzie (κιθάρα), Danne McKenzie (τύμπανα), Floke (πλήκτρα) και Rigor Mortimer (μπάσο).

Υπάρχει και η επιστροφή των BATTLEROAR στην αθηναϊκή σκηνή έπειτα από έξι χρόνια και είναι ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα του festival. Η εμφάνισή τους συμπίπτει με την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου νέου τους άλμπουμ, βάζοντας τέλος σε επτά χρόνια δισκογραφικής απουσίας. Οι εκρηκτικοί μοντέρνοι hard rockers GANZI GUN θα είναι αυτοί που ανοίξουν το Rock Hard Festival Greece.

Σε όλα αυτά υπάρχει το δεδομένο των CONCEPTION (σε μία ειδική ακουστική εμφάνιση αποκλειστικά για τους κατόχους VIP εισιτηρίων). Ο Roy Khan και ο Tore Østby των Conception επιστρέφουν στην Αθήνα τρία χρόνια μετά την πρώτη τους συναυλία στην Ελλάδα. Αυτή τη φορά για να παρουσιάσουν μια αποκλειστική ακουστική εμφάνιση μόνο τους κατόχους VIP εισιτηρίων, στο αμφιθέατρο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων (Αεριοφυλάκιο 1 – Αμφιθέατρο 'Μιλτιάδης Έβερτ'), στις 13 Σεπτεμβρίου. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Roy και ο Tore θα εμφανιστούν ως ντουέτο, δημιουργώντας μια μοναδική, ζεστή ατμόσφαιρα για το κοινό.

Θα υπάρχει και άλλη ειδική ακουστική εμφάνιση αποκλειστικά για τους κατόχους VIP εισιτηρίων. Το Rock Hard Festival Greece θα υποδεχθεί δύο εμβληματικές φιγούρες του progressive metal. Ο λόγος για τους Daniel Gildenlöw και Johan Hallgren, κινητήριες δυνάμεις των PAIN OF SALVATION, θα ανέβουν στη σκηνή του φεστιβάλ για ένα μοναδικό 45λεπτο ακουστικό show (για τους κατόχους VIP), το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, στο αμφιθέατρο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων (Αεριοφυλάκιο 1 – Αμφιθέατρο 'Μιλτιάδης Έβερτ'). Η εμφάνιση αυτή θα είναι αποκλειστικά διαθέσιμη για τους κατόχους VIP εισιτηρίων, όπως και η αντίστοιχη των Tore Østby & Roy Khan των CONCEPTION, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία για τους λάτρεις του προοδευτικού ήχου.

VIP με ουσία και παροχές και όχι για το θεαθήναι

Σε πολλές περιπτώσεις στην Ελλάδα όταν ακούει κανείς για VIP εισιτήρια έχεις τις αμφιβολίες του. Σε αυτήν εδώ την περίπτωση οι διοργανωτές του event έχουν κάνει το καλύτερο δυνατό έτσι ώστε ο κάτοχοι αυτών των εισιτηρίων να έχουν παροχές στο φουλ. Τα εισιτήρια αυτά θα σας δώσουν πρόσβαση σε 2 αποκλειστικές ακουστικές εμφανίσεις σε κλειστό χώρο, ένα ειδικό VIP μπλουζάκι, καθώς και μια τσάντα και δώρα αλλά και με αναμνηστικά του festival. Επίσης εκτός από το ότι θα υπάρχουν Hard copy αναμνηστικά εισιτήρια για όσους το επιζητούν και ενώ υπάρχει πρόβλεψη για 4 συγκροτήματα που θα αφιερώσουν χρόνο για να υπογράψουν αυτόγραφα και ότι άλλο τους πάνε οι φανς τους (μπλούζες, CD ή κάτι άλλο). Φυσικά στον συναυλιακό χώρο θα υπάρχει ειδικός χώρος για όσους θέλουν να αγοράσουν προϊόντα είτε σε σχέση με το event είτε σε ότι αφορά στις μπάντες. Όπως επίσης και έξτρα καντίνες για φαγητό αλλά και οι χώροι για μπύρες και ποτά.

