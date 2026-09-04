Η LG Electronics παρουσιάζει στην IFA 2026 το διευρυμένο οικοσύστημα AI Home

Η εταιρεία παρουσιάζει έξυπνες και premium λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των Ευρωπαίων καταναλωτών

Η LG Electronics (LG) παρουσιάζει το διευρυμένο οικοσύστημα AI Home στην IFA 2026, στο Βερολίνο. Με κεντρικό μήνυμα «Innovation in tune with you», η LG αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι προηγμένες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να κατανοούν τον τρόπο ζωής των καταναλωτών και να συνδέουν οικιακές συσκευές, χώρους και υπηρεσίες, προσφέροντας εξατομικευμένη άνεση και μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα στην καθημερινότητα.

Στο περίπτερο της LG, οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν το LG AI Home, με επίκεντρο το AI hub LG ThinQ™ ON και την πλατφόρμα LG ThinQ, καθώς και τη διευρυμένη Fit & Max Solution, καθηλωτικές εμπειρίες ψυχαγωγίας με τις LG OLED evo AI και έναν premium χώρο lifestyle αφιερωμένο στη LG SIGNATURE. Παράλληλα, η LG λειτουργεί στην IFA έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο ιδιωτικών συναντήσεων για επιχειρηματικούς συνεργάτες, ενισχύοντας τη συνεργασία με τοπικούς retailers και επαγγελματίες πελάτες και διευρύνοντας τις εμπορικές ευκαιρίες στην Ευρώπη.

LG AI Orchestra και το Συνδεδεμένο Οικοσύστημα AI

Υποδεχόμενη τους επισκέπτες στην είσοδο του περιπτέρου, το LG AI Orchestra ξεδιπλώνεται σε μια εντυπωσιακή kinetic LED εγκατάσταση διαστάσεων 16 x 4 μέτρων, όπου το LG CLOiD αναλαμβάνει τον ρόλο του μαέστρου ενός συνδεδεμένου οικοσυστήματος AI, που ενώνει απρόσκοπτα συσκευές, χώρους και υπηρεσίες. Το AI Orchestra παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο τα διαφορετικά προϊόντα, οι τεχνολογίες και οι υπηρεσίες της LG — από οικιακές συσκευές, τηλεοράσεις και συστήματα HVAC έως ρομποτικές λύσεις — συνεργάζονται αρμονικά για να δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία Connected AI Home. Η εντυπωσιακή εγκατάσταση ενσαρκώνει το όραμα Zero Labor Home της LG, το οποίο έχει ως στόχο να μειώσει τις καθημερινές οικιακές εργασίες και να προσφέρει στους καταναλωτές περισσότερο χρόνο για όσα πραγματικά έχουν σημασία.

AI Home προσαρμοσμένο στην καθημερινότητα

Στη ζώνη AI Home, η LG παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο το επόμενης γενιάς AI home hub LG ThinQ ON, σε συνδυασμό με την πλατφόρμα AI οικιακής χρήσης LG ThinQ, συνδέει συσκευές, χώρους και υπηρεσίες σε ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύστημα. Μέσα από αυθεντικά διαμορφωμένα οικιακά περιβάλλοντα, οι επισκέπτες μπορούν να διαπιστώσουν στην πράξη την ικανότητα της τεχνητής νοημοσύνης της LG να κατανοεί τόσο τους χρήστες όσο και τα χαρακτηριστικά κάθε χώρου, παρέχοντας σχετικές και εξατομικευμένες λειτουργίες.

Το ThinQ Claw, το οποίο κάνει την πρώτη δημόσια εμφάνισή του στη φετινή IFA, είναι ένας AI agent βασισμένος σε συνομιλία μέσω κειμένου και ενσωματωμένος στο ThinQ ON. Συνδυάζοντας την αλληλεπίδραση σε φυσική γλώσσα με την κατανόηση του εκάστοτε πλαισίου, προτείνει σχετικές ενέργειες και συμβάλλει στην απλοποίηση της καθημερινότητας. Σε ολόκληρη τη ζώνη AI Home, οι επισκέπτες μπορούν να δουν πώς το ThinQ Claw παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες του νοικοκυριού, τις προτιμήσεις των χρηστών και τις καθημερινές τους συνήθειες.

Φέτος, η LG επεκτείνει την άνεση που προσφέρει το AI Home πέρα από τις ιδιωτικές κατοικίες και στους επαγγελματικούς χώρους. Η ThinQ Pro, μια ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης B2B, επιτρέπει τον κεντρικό έλεγχο και την παρακολούθηση οικιακών συσκευών και συστημάτων HVAC, συμβάλλοντας στην αποδοτικότερη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Μια ακόμη λύση βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη που παρουσιάζεται είναι το Home Energy Management System (HEMS), με την υποστήριξη της Homey — της πλατφόρμας έξυπνου σπιτιού που αναπτύχθηκε από την Athom, την οποία η LG απέκτησε το 2024. Η επίδειξη παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο το Homey HEMS μπορεί να συντονίζει την παραγωγή, την αποθήκευση και την κατανάλωση ενέργειας σε ολόκληρο το σπίτι.

Fit & Max Solution: Βελτιστοποιημένη για τους ευρωπαϊκούς χώρους διαβίωσης

Σχεδιασμένη με βάση τις ανάγκες των Ευρωπαίων καταναλωτών, η διευρυμένη Fit & Max Solution της LG περιλαμβάνει εντοιχιζόμενου τύπου συσκευές που ενσωματώνονται αρμονικά στους χώρους διαβίωσης, προσφέροντας παράλληλα μεγάλη χωρητικότητα και ευκολία στην καθημερινότητα. Αρχικά εφαρμόστηκε σε επιλεγμένα μοντέλα ψυγείων LG, όμως ο σχεδιασμός Fit & Max επεκτείνεται πλέον σε πλυντήρια ρούχων, στεγνωτήρια και πλυντήρια πιάτων.

Η ζώνη Fit & Max Solution παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο η σειρά αξιοποιεί στο μέγιστο τον διαθέσιμο χώρο χωρίς συμβιβασμούς στη χωρητικότητα. Τα ψυγεία διαθέτουν κομψή, εντοιχιζόμενη εμφάνιση και ευέλικτους χώρους αποθήκευσης, ενώ οι συσκευές πλύσης προσφέρουν μεγάλη χωρητικότητα χωρίς να αυξάνουν τις εξωτερικές τους διαστάσεις. Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να δουν τα νέα πλυντήρια πιάτων Fit & Max, συμπεριλαμβανομένων μοντέλων που μπορούν να ολοκληρώσουν έναν πλήρη κύκλο πλύσης και στεγνώματος σε μόλις μία ώρα.

Ενίσχυση της ενεργειακά αποδοτικής ζωής για ακόμη περισσότερους καταναλωτές

Η ζώνη Energy Leadership Zone παρουσιάζει μια σειρά συσκευών που αξιοποιούν τις τεχνολογίες υψηλής ενεργειακής απόδοσης της LG, συμπεριλαμβανομένων των Dual Inverter Heat Pump™ και λύσεων με inverter συμπιεστή. Μεταξύ των προϊόντων της LG που παρουσιάζονται είναι ένα πλυντήριο ρούχων που χρησιμοποιεί έως και 70% λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με την ελάχιστη απαίτηση για την ενεργειακή κλάση A, σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα ενεργειακής απόδοσης. Παράλληλα παρουσιάζονται ψυγεία, στεγνωτήρια και πλυντήρια πιάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, τα οποία προσφέρουν εξαιρετικές επιδόσεις με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η LG επεκτείνει τις βασικές τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, οι οποίες είχαν προηγουμένως παρουσιαστεί σε flagship μοντέλα, σε ένα ευρύτερο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, με στόχο να καταστήσει τις συσκευές υψηλής ενεργειακής απόδοσης προσβάσιμες σε ακόμη περισσότερους Ευρωπαίους καταναλωτές.

Η απόλυτη εμπειρία θέασης

Η ζώνη Media Entertainment Zone παρουσιάζει μια premium concept media gallery, η οποία συνδυάζει τις κορυφαίες τεχνολογίες οθόνης της LG με μια ποικιλία εμπειριών περιεχομένου. Στο επίκεντρο της έκθεσης βρίσκεται η Wallpaper OLED TV With True Wireless, η LG OLED W6, πλαισιωμένη από τηλεοράσεις διαφορετικών διαστάσεων. Όλες μαζί μετατρέπουν απρόσκοπτα τις οθόνες σε μια εντυπωσιακή παρουσίαση media gallery, δημιουργώντας ένα ενιαίο και αρμονικό έργο τέχνης.

Ανάμεσα στις οθόνες που αναδεικνύουν την κορυφαία ποιότητα εικόνας της LG βρίσκονται οι 2026 LG OLED evo AI και Micro RGB evo AI, οι οποίες τροφοδοτούνται από τον βραβευμένο επεξεργαστή α11 AI Processor 4K Gen3, προσφέροντας πρωτοφανή φωτεινότητα και ακρίβεια χρωμάτων. Μέσα από αυτές τις προηγμένες οθόνες, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν μια καθηλωτική εμπειρία θέασης, η οποία χαρακτηρίζεται από κορυφαία ποιότητα εικόνας και τεχνολογίες AI.Η Micro RGB evo προσφέρει μια εξαιρετική εμπειρία χρωμάτων μέσω της τεχνολογίας High Purity RGB Spectrum Display, η οποία έχει πιστοποιηθεί από την TÜV Rheinland για την εξαιρετική καθαρότητα των χρωμάτων της.

Παράλληλα, η LG διευρύνει το οικοσύστημα ψυχαγωγίας της παρουσιάζοντας το πρώτο στον κόσμο UltraGear monitor που υποστηρίζει ανάλυση FHD και εξαιρετικά υψηλό ρυθμό ανανέωσης 1.000 Hz, καθώς και ένα ευρύ φάσμα εμπειριών περιεχομένου που υποστηρίζονται από την ιδιόκτητη πλατφόρμα smart TV webOS. Την ξεχωριστή εμπειρία media entertainment συμπληρώνουν ειδικά διαμορφωμένοι lifestyle χώροι, όπου παρουσιάζεται το StanbyME 2 Max, καθώς και ένας ειδικός χώρος ακρόασης για το οικιακό σύστημα ήχου Sound Suite.

Το LG SIGNATURE ZONE παρουσιάζει τον διαχρονικό σχεδιασμό και την προηγμένη τεχνολογία AI της ultra-premium lifestyle σειράς της LG. Το ψυγείο LG SIGNATURE διαθέτει αναγνώριση φωνής μέσω AI, κατανοώντας προφορικό λόγο και προτείνοντας τις κατάλληλες λειτουργίες ψύξης για διαφορετικά τρόφιμα. Συνδυάζοντας μια εσωτερική κάμερα AI με την τεχνολογία AI Gourmet™, ο επιτοίχιος φούρνος LG SIGNATURE 30 ιντσών μπορεί να αναγνωρίζει διαφορετικά πιάτα και να προτείνει την ιδανική λειτουργία μαγειρέματος, συμβάλλοντας σε μια πιο διαισθητική και πολυτελή εμπειρία μαγειρικής στο σπίτι.

«Στην IFA 2026 παρουσιάζουμε τον τρόπο με τον οποίο το διευρυμένο οικοσύστημα AI Home μπορεί να συνδέει απρόσκοπτα συσκευές AI, οικιακά hubs και έξυπνες υπηρεσίες, προσφέροντας εξαιρετικά εύχρηστες και εξατομικευμένες εμπειρίες στους καταναλωτές», δήλωσε ο Baek Seung-tae, πρόεδρος της LG Home Appliance Solution Company. «Με διαφοροποιημένα προϊόντα και λύσεις προσαρμοσμένες στον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ευρωπαϊκών χώρων διαβίωσης, θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την ηγετική μας θέση στην ευρωπαϊκή αγορά premium οικιακών συσκευών.»

Οι επισκέπτες της IFA 2026 μπορούν να γνωρίσουν από κοντά το διευρυμένο οικοσύστημα AI Home της LG, τη Fit & Max Solution και τις συσκευές υψηλής ενεργειακής απόδοσης, καθώς και να απολαύσουν premium εμπειρίες ψυχαγωγίας και lifestyle στο περίπτερο της εταιρείας, στο Hall 18 της Messe Berlin.