NBA 2K27: Πόσο πιο ρεαλιστικό το θες;

Το NBA 2K27 είναι εδώ με το πιο ρεαλιστικό gameplay όλων των εποχών, στην απόλυτη μεταφορά του πραγματικού μπάσκετ στην gaming οθόνη.

Ένα από τα διαρκή αιτήματα του sports gaming υπήρξε σταθερά ο ρεαλισμός. Η εξέλιξη της εικόνας, της δράσης, των κινήσεων και του gameplay που θα παρέπεμπε στην απόλυτη προσομοίωση, δημιουργώντας συνθήκες που δεν θα μπορείς να διαχωρίσεις το πραγματικό παιχνίδι από το gaming.

Αν υπάρχει ένα αθλητικό παιχνίδι που κέρδισε από νωρίς το στοίχημα της αληθοφάνειας και του ρεαλισμού, είναι το NBA 2K. Κι αν ο εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο, τότε η φετινή του έκδοση αποδεικνύει ότι η βελτίωση μπορεί να είναι εμφανής, ακόμα κι όταν προσεγγίζεις ήδη το τέλειο.

Το NBA 2K27 είναι εδώ και ακουμπά νέα ύψη στον τομέα του ρεαλισμού, της ισορροπίας και της ελευθερίας κινήσεων, με τον user να είναι περισσότερο από ποτέ… αφεντικό του εαυτού του.

Πιστό στην εξέλιξη και τη βελτίωση χρόνο με τον χρόνο, μα πιο πολύ πιστό στο ίδιο το μπάσκετ, το φετινό NBA 2K θα σε πείσει σε πολλές στιγμές του παιχνιδιού πως ελέγχεις έναν πραγματικό αγώνα στην τηλεόρασή σου. Δίνοντας την αίσθηση ότι δημιουργείς εσύ ο ίδιος την ιστορία, με δυναμικές κινήσεις που αντιγράφουν στο 100% τα signature moves των super stars, μοναδικά plays και ποικιλία αυτοματισμών που αναδεικνύουν τις ικανότητες σου και σου επιτρέπουν να καθορίσεις πλήρως κάθε άμυνα και κάθε επίθεση.

Gameplay: Ώρα να μιλήσουν τα skills

Το NBA 2K27 προσφέρει τη μεγαλύτερη ισορροπία στον έλεγχο του παιχνιδιού που έχουμε δει ως τώρα. Οι άμυνες προσαρμόζονται πάνω στα δικά σου θέλω και γίνονται πιο φυσικές από ποτέ, την ίδια ώρα που στην επίθεση προσθέτεις νέα όπλα και οι αντιδράσεις μέσα στο εικονικό παρκέ είναι κάτι παραπάνω από αληθοφανείς.

Με την υπογραφή του ProPLAY®, η αυθεντικότητα των αυτοματισμών επεκτείνεται, ο ρυθμός του παιχνιδιού παραπέμπει σε πραγματικό αγώνα κι όλα αυτά, χάρη στον χειροκίνητο έλεγχο κάθε play.

Σημαντικότερο παράδειγμα; Τα καρφώματα. Με το ανανεωμένο Dunk Meter, κάθε απόπειρα για κάρφωμα επηρεάζεται με βάση τις συνθήκες του ματς (προσωπικό matchup, θέση, κλπ), από τη στιγμή της απογείωσης μέχρι και την εκτέλεση, επανεκτιμώντας διαρκώς τα δεδομένα του positioning του επιτιθέμενου και του αμυνόμενου.

Ένα δυνατό πρώτο βήμα για να προσπεράσεις τον προσωπικό σου αντίπαλο θα δημιουργήσει συνθήκες για το τέλειο κάρφωμα. Ετοιμάσου, όμως, να συναντήσεις άνευ προηγουμένου αντίσταση αν ο αντίπαλος φέρει σωστά τη βοήθεια στο closeout.

Ανάλογα μοναδική γίνεται η κίνηση και στο lay-up. Από lay-ins μέχρι Euro-steps, το νέο 2K καταργεί τα preset animations και φέρνει unique συνδυασμούς με βάση τη real-time λογική μέσα στο παρκέ, ώστε κανένα τελείωμα να μην είναι ίδιο με άλλο.

Παίξε όπως οι super stars: Οι signature κινήσεις σε όλο τους το μεγαλείο

Η έμφαση στη λεπτομέρεια για την οποία ξεχωρίζει το NBA 2K27, αναδεικνύεται μέσα από τους κορυφαίους παίκτες της Λίγκας και το χαρακτηριστικό τους στυλ παιχνιδιού. Τα αστέρια του NBA δεν μοιάζουν «καρμπόν» πλέον μόνο στην εμφάνισή τους, αλλά και σε κάθε τους signature κίνηση, με πιο λαμπρό παράδειγμα τα ολοκαίνουρια Step Through Up-and-Unders.

Χάρη στο ProPLAY®, οι εμπνευσμένες κινήσεις-σήμα κατατεθέν παικτών όπως ο Shai Gilgeous-Alexander, ο Luca Doncic, ο Antony Edwards κλπ, βάσει της οποίας αποφεύγουν με μία προσποίηση τον προσωπικό τους αντίπαλο κρατώντας το ένα πόδι σταθερό και εκτελούν προς άλλη κατεύθυνση, ζωντανεύουν στον απόλυτο βαθμό με τη χρήση του δεξιού μοχλού την ώρα της προσπάθειας για σουτ ή lay-up.

Το αποτέλεσμα; Να βλέπεις καρέ-καρέ την πραγματικότητα να... μιμείται το gaming.

AI IQ: Η επανάσταση στις άμυνες και στο rim protection

Ίσως το πιο πολυαναμενόμενο feature, αλλά και πιο «τρανταχτό» που φέρνει το gameplay του NBA 2K27, είναι συνολικά ο τομέας της άμυνας.

Δεν πρόκειται απλά για βελτίωση, αλλά για ολικό redesign. Το 2K27 εισάγει το physical defence, που αναθέτει εξ ολοκλήρου πάνω στον user την άμυνα στην μπάλα αλλά και το rim protection, δίνοντας τη δυνατότητα για τρομερά αποτελέσματα.

Μέγιστη ένταση στα μαρκαρίσματα, εξουδετέρωση του προσωπικού χώρου του αντιπάλου πάνω στο σουτ, όλα βασίζονται πλέον πάνω σου. Ακόμα και η τάπα ψηλά, ενώ εξακολουθείς να την ορίζεις με το αντίστοιχο κουμπί στο χειριστήριο, πλέον επηρεάζεται ριζικά από το σωστό timing και επιβραβεύει εκείνους που ξέρουν πότε πρέπει να… επέμβουν.

Με τη σεζόν στο NBA να προμηνύεται πιο ανατρεπτική από ποτέ, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Miami Heat, τον LeBron James στους 76ers και το ενδιαφέρον και στις δύο περιφέρειες στα ύψη, το NBA 2K27 ήρθε με αντίστοιχο ενθουσιασμό παρουσιάζοντας την πιο ισορροπημένη και ρεαλιστικη έκδοσή του όλων των εποχών. Προσφέροντας ένα παιχνίδι που αγγίζει περισσότερο από ποτέ το πραγματικό μπάσκετ.

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