Μεγάλη φωτιά κοντά στο Στάδιο Γουέμπλεϊ στο Λονδίνο: Πάνω από 100 πυροσβέστες στο σημείο - Οι πρώτες εικόνες

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική στη Βρετανία, καθώς μεγάλη φωτιά ξέσπασε κοντά στο Στάδιο Γουέμπλεϊ στο Λονδίνο.

Μια τεράστια φωτιά ξέσπασε κοντά στο Στάδιο Γουέμπλεϊ στο Λονδίνο μετά από αναφορές για έκρηξη, και τα ντοκουμέντα που κάνουν ήδη τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν τους πυκνούς καπνούς να ξεχύνονται στον ουρανό.

Περίπου 125 πυροσβέστες και 20 πυροσβεστικά οχήματα έχουν επιχειρήσει στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που όπως μεταφέρει η mirror.co.uk, ξέσπασε σε μια βιομηχανική ζώνη στο Νίσντεν, στο βορειοδυτικό Λονδίνο.

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