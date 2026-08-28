Fanela Club x Σούλι Παραμυθιάς: Εκεί όπου η φανέλα κουβαλά έναν ολόκληρο τόπο

Το Fanela Club ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με το Σούλι Παραμυθιάς, σε μια συμφωνία που αφορά την ενίσχυση της παρουσίας του συλλόγου σε εμπορικό και επικοινωνιακό επίπεδο.

Ο Α.Π.Σ Σούλι Παραμυθιάς αποτελεί έναν σύλλογο με βαθιές ρίζες στον τόπο του και σημαντική παρουσία στο ποδόσφαιρο της Θεσπρωτίας. Στην πορεία του έχει πανηγυρίσει πρωταθλήματα της ΕΠΣ Θεσπρωτίας και έχει εκπροσωπήσει την περιοχή σε εθνικό επίπεδο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2017/18 και την άνοδο στη Γ' Εθνική.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το Fanela Club αναλαμβάνει:

Τη δημιουργία της επίσημης ηλεκτρονικής μπουτίκ του συλλόγου. Την επικοινωνιακή και εμπορική προώθηση του οργανισμού. Την τοποθέτηση του λογοτύπου του Fanela Club στις επίσημες εμφανίσεις της ομάδας για τη σεζόν 2026/27.

Οι άνθρωποι του Α.Π.Σ. Σούλι Παραμυθιάς και το Fanela Club ήρθαν σε συμφωνία έχοντας ένα κοινό όραμα: να αναδείξουν την ιστορία και την ταυτότητα του συλλόγου και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για ακόμη μεγαλύτερη εξωστρέφεια και ανάπτυξη.

Ο Διευθυντής του Fanela Club, Έκτωρ Σακαλόγλου δήλωσε σχετικά:

«Ο Δήμος Σουλίου έχει περίπου 9.000 κατοίκους. Εκεί όπου οι αριθμοί είναι μικρότεροι, οι 11 φανέλες που βγαίνουν στο γήπεδο αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία.

Για εμάς, αυτό είναι το πραγματικό νόημα αυτής της δουλειάς. Να επενδύουμε σε έναν ιστορικό τόπο, να στηρίζουμε την ομάδα του και, μέσα από αυτή τη συνεργασία, να δίνουμε ακόμη περισσότερους λόγους στους ανθρώπους του να συνεχίζουν να επιμένουν, να δημιουργούν και να ονειρεύονται πολλά και μεγάλα.»