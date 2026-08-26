Η AGON by AOC παρουσιάζει τις νέες OLED gaming καινοτομίες στη gamescom 2026

Η AGON by AOC, η κορυφαία μάρκα οθονών gaming1 παγκοσμίως, ανακοινώνει σήμερα την επιστροφή της στη gamescom 2026 (Hall 8.1, Booth C-060), σηματοδοτώντας την πρώτη της δημόσια εμφάνιση στη μεγαλύτερη gaming διοργάνωση στον κόσμο από το 2019.

Επιβεβαιώνοντας τη συνεχή ηγετική της θέση στην τεχνολογία οθονών gaming, η AGON by AOC θα παρουσιάσει δύο νέες οθόνες AGON PRO QD-OLED: την ultrawide AGP346UCSD 34 ιντσών και την superwide AGP497UCZD 48,9 ιντσών. Οι επισκέπτες θα είναι από τους πρώτους που θα γνωρίσουν από κοντά τα δύο νέα μοντέλα, μέσα από αποκλειστικές hands-on παρουσιάσεις και gameplay.

«Η παρουσία μας στη gamescom 2026 επιβεβαιώνει τη σταθερή ηγετική μας θέση στην αγορά των gaming οθονών», δήλωσε ο Faruk Taner Bekdemir, Technical Product Specialist Gaming & B2C στην AOC Monitors & IT Accessories. Με την παρουσίαση των τελευταίων καινοτομιών μας στη σειρά AGON PRO QD-OLED, προσφέρουμε στους gamers τις εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες και την οπτική πιστότητα που απαιτούνται για επαγγελματικό ανταγωνισμό. Οι νέες αυτές οθόνες αντιπροσωπεύουν τη δέσμευσή μας να διευρύνουμε τα όρια της τεχνολογίας, ώστε να προσφέρουμε ένα όσο το δυνατόν πιο καθηλωτικό και υψηλής απόδοσης οικοσύστημα για τους σημερινούς παίκτες».



Επαναπροσδιορίζοντας το Επαγγελματικό Πρότυπο: Οι νέες OLED οθόνες

Ως παγκόσμιος ηγέτης στις οθόνες gaming υψηλού ρυθμού ανανέωσης, η AGON by AOC συνεχίζει να διευρύνει τα όρια της τεχνολογίας οθονών με την επέκταση της γκάμας OLED. Σχεδιασμένα για παίκτες που απαιτούν εξαιρετική ταχύτητα, οπτική πιστότητα και ακρίβεια, τα νέα μοντέλα ενισχύουν τη δέσμευση του brand να προσφέρει πρωτοποριακές λύσεις τόσο για ανταγωνιστικά esports όσο και για καθηλωτικά παιχνίδια AAA.

- AGON PRO AGP346UCSD (34-ιντσών Ultrawide): Σχεδιασμένη για παίκτες που απαιτούν ασυμβίβαστη ταχύτητα και ακρίβεια, διαθέτει πάνελ QD-OLED 5ης γενιάς με ρυθμό ανανέωσης 360 Hz και χρόνο απόκρισης GtG 0.03 ms. Η αναλογία διαστάσεων 21:9 WQHD διευρύνει το οπτικό πεδίο του παίκτη για βελτιωμένη αντίληψη του περιβάλλοντος, ενώ η πιστοποίηση VESA Display HDR True Black 500 προσφέρει εξαιρετική αντίθεση και ζωντανά, ρεαλιστικά χρώματα.

- AGON PRO AGP497UCZD (48.9-ιντσών Superwide): Χάρη στο πάνελ Super Wide 32:9 προσφέρει τον χώρο δύο οθονών QHD 27- ιντσών σε μία ενιαία επιφάνεια, εξαλείφοντας τον περισπασμό που προκαλεί το κεντρικό bezel. Ο ρυθμός ανανέωσης 240 Hz δημιουργεί ομαλή κίνηση για γρήγορο gameplay, ενώ η ευρεία αναλογία διαστάσεων βελτιώνει την περιφερειακή όραση σε προσομοιωτές αγώνων, προσομοιωτές πτήσης και περιπέτειες ανοιχτού κόσμου. Πέρα από τα παιχνίδια, η οθόνη λειτουργεί και ως κέντρο παραγωγικότητας με ενσωματωμένο διακόπτη KVM και τροφοδοσία USB-C Power Delivery 90 W.

Και οι δύο οθόνες προσφέρουν εξαιρετική χρωματική ακρίβεια, καλύπτοντας το 99% ή περισσότερο του χρωματικού χώρου DCI-P3 για ζωντανές, ρεαλιστικές εικόνες. Με την υποστήριξη τριετούς εγγύησης που περιλαμβάνει κάλυψη για το φαινόμενο «burn-in» των OLED, τα δύο μοντέλα παρέχουν την ασφάλεια και τη μακροπρόθεσμη αξιοπιστία που αναμένουν οι παίκτες από μια οθόνη κορυφαίας ποιότητας.

Hands-On Καινοτομία: Η εμπειρία AGON by AOC

Το περίπτερο της AGON by AOC (Hall 8.1, Booth C-060) έχει σχεδιαστεί ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να γνωρίσουν από πρώτο χέρι το πλήρες οικοσύστημα του brand. Μέσα από τη συνεργασία με το Counter-Strike, οι επισκέπτες μπορούν να βυθιστούν σε ανταγωνιστικό παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων, με την εξαιρετικά γρήγορη οθόνη AGON PRO CS24A (610 Hz) να τρέχει έναν προσαρμοσμένο χάρτη. Το περίπτερο παρουσιάζει επίσης τις τελευταίες εξελίξεις στην ευκρίνεια κίνησης και τον συγχρονισμό μέσω ειδικών σταθμών που διαθέτουν την τεχνολογία NVIDIA G-SYNC Pulsar στην οθόνη AGON PRO AG276QSG2.

Στην καρδιά του περιπτέρου, ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος αποτελεί το κεντρικό στοιχείο της εμπειρίας AGON by AOC, παρουσιάζοντας τη νέα σειρά AGON 7 με την οθόνη AGON PRO AGP277QKDC, την πρώτη οθόνη AGON by AOC που διαθέτει τεχνολογία Tandem WOLED και λειτουργία Dual Frame Mode (540/720 Hz). Πέρα από το κεντρικό χώρο, πέντε ειδικά διαμορφωμένες περιοχές gameplay προσκαλούν τους επισκέπτες να βιώσουν τις τελευταίες καινοτομίες του brand στα gaming monitors. Από τις επιδόσεις esports στα 610 Hz έως την καθηλωτική εμπειρία παιχνιδιού με οθόνες OLED, ultrawide και superwide, μαζί με ένα ευρύ φάσμα νεοεισαχθεισών τεχνολογιών, κάθε ζώνη αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η AGON by AOC προσφέρει βελτιστοποιημένη απόδοση σε κάθε είδος παιχνιδιού.

Τιμή και διαθεσιμότητα: Οι οθόνες AGON PRO AGP346UCSD και AGON PRO AGP497UCZD θα είναι διαθέσιμες από τον Σεπτέμβριο του 2026, με προτεινόμενη λιανική τιμή €999.00 και €999.00 αντίστοιχα.