Drugitiz: Φτιάχνει ραπ κοινότητες

Ο Drugitiz είναι ράπερ που αναδεικνύει το «σώμα» και το πνεύμα του λόγου. Άμεσος, λυρικός, ουσιαστικός.

Η αμηχανία και η γοητεία του γνωστού/άγνωστου με δυσκόλεψε. Εγώ δεν είμαι ποιητής είμαι στιχάκι που συνέχεια το γράφω και συνέχεια το σβήνω. Με τη ραπ μουσική είμαι πάντα ένα βήμα πίσω και προσπαθώ να ακολουθώ τον ρυθμό, τον στίχο και το flow του καλλιτέχνη που όλα τα δίνει και τίποτα δεν περιμένει. Εγώ περιμένω κάτι το αναπάντεχο, κάτι το απρόσμενο, κάτι που θα ξεσηκώσει και θα σώσει την ακοή μου και την ψυχή μου. Τρέχω, πέφτω, σηκώνομαι και στα μέτρα του δημιουργού σφηνώνομαι. Κάποιες φορές δεν μπορώ να βάλω λέξεις στο χαρτί και αυτό που ακούω θέλει χρόνο να «μεταφραστεί». Εγώ μένω, επιμένω…

Ας γίνω συγκεκριμένος μένοντας απορημένος. Η ραπ είναι αυτός ο ήχος που χτυπάει στα τοιχώματα του σώματος και «περπατά» στη ροή του μυαλού, του ανώτερου πατώματος. Όταν βγαίνει από το στόμα η ρίμα, είναι το αποκωδικοποιημένο σήμα του «εγώ» που μετριέται με το συλλογικό «εμείς». Ο ράπερ ξεκινά από το ατομικό πεδίο και ψάχνει διαρκώς την κοινότητα, την ποσότητα και την ποιότητα αυτών που μένουν ίδια στον πυρήνα τους. Η ραπ είναι ένας λόγος που δεν αλλάζει, αλλά ανεπαίσθητα σε μετακινεί και αλλάζοντας ο φορέας αλλάζει και η μουσική/λεκτική μορφή. Και κάπως έτσι συναντάμε τον ράπερ Drugitiz.

Αυτό το δημιουργικό ξόδεμα...



Ο εν λόγω ράπερ πληροί τις απόλυτες προϋποθέσεις δημιουργικού ξοδέματος. Βρίσκει τον πόνο του, τον σμιλεύει και τον δίνει αφειδώλευτα στο κοινό που θέλει και προσπαθεί να ακούσει. Δεν είναι εύκολα αποδεκτό αυτό που σου προσφέρει. Όχι γιατί παιδεύει επιτηδευμένα την παραγωγή και αναζητά την πρωτοπορία επί τούτου. Η υψηλή απαίτηση που έχει αφορά τη διατήρηση της ζεστασιάς της φωνής, της αντοχής της πάνω στον ρυθμό και στην ραπ αφήγηση. Ο Drugitiz απλώνει τη στιχουργία του σε σταθερά και ευρύχωρα μουσικά τοπία και φροντίζει να ξεχωρίσει, να μείνει μακριά από την πολλή συνάφεια, μέσα από το «σώμα» και τη δράση της φωνής του.

Η καθαρά άρθρωση και η κατάλληλη φωνητική μορφή που «ντύνει» το μπιτ, είναι αυτά τα «μικρά» που τον κάνουν αξιόπιστο και αξιόλογο ράπερ. Δίνουμε σημασία στην εκφορά και συμπεριφορά του λόγου διότι αυτός είναι ο κορμός της απεύθυνσης του. Τον ακούς και νιώθεις το old school πνεύμα, το free style attitude και την καθαρότητα της από τα κάτω έκφρασης. Όλα όσα προστίθενται, διακριτικά, μα ευδιάκριτα, ηχητικά συμπληρώματα, ενισχύουν τον διαμορφωμένο πυρήνα. Για τον Drugitiz η αμεσότητα είναι πάνω απ’ όλα. Κάθε εξέλιξη στον παραγωγικό τομέα γίνεται με λεπτότητα και ευαισθησία.

Ράπερ με προοπτική



Ο Drugitiz ανήκει στη «Λίγκα» (σ.σ ομάδα ραπ καλλιτεχνών) και σίγουρα αξίζει της προσοχής μας. Ακούς το νέο του single, το «Μπροστά στα ερείπια», και πραγματικά θέλεις να βάλεις την ένταση στο τέρμα για να νιώσεις όσο δεν πάει την ραπ/παν ροκ διάθεση. Αυτή η μίξη γίνεται πάνω σε καθαρές γραμμές. Η φωνή του ορθώνει ανάστημα και τα «πατήματά» της είναι γερά και αποφασιστικά. Το άνετο και ευθύ ύφος δεν χάνεται στιγμή και όσο μπαίνουν οι «γρατζουνισμένοι», αγριεμένοι, ήχοι, τόσο περισσότερο γουστάρεις να τον ακούς. Μετά πας στο κομμάτι «Καταστροφή χωρίς τέλος» και μαζί με τον Tzemar ακούς και «βλέπεις» τη ραπ φωνή που δεν ορρωδεί και οργώνει κάθε μουσική διαδρομή. Ο Drugitiz είναι ράπερ με προοπτική, μπορεί να «πατήσει» σε πολλά μπιτ, μπορεί να γράψει στίχους γεμάτους λυρισμό και μπορεί με τη φωνή του να σε καθηλώσει. Ψάξτε τον και ακούστε τον!

*Ο Drugitiz σε Spotify, YouTube, Instagram

