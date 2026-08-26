Εντός ανθρώπου και χρόνου

Έξι χρόνια μετά την επανένωση της ιστορικής μπάντας του Αλκίνοου Ιωαννίδη η πορεία συνεχίζεται. Αυτή τη φορά στον Λυκαβηττό, στις 21 Σεπτεμβρίου.

Το να είσαι εκτός τόπου και χρόνου είναι το ζητούμενο στη βάρβαρη εποχή που ζούμε. Μάλλον, στη βάρβαρη εποχή που δεν σταματάμε να ζούμε. Δεν ξέρω αν υπήρξαν ανέμελες, ξέγνοιαστες, στιγμές. Κι αν υπήρξαν στη ζωή μας, αυτές έγιναν η ανάμνηση που καρφώθηκε σε μια γωνιά του σύμπαντος. Μπορεί οι πόλεμοι μας να έχουν τελειώσει, μπορεί να ανέβηκε το βιοτικό επίπεδο, μπορεί να έχουμε ελεύθερες εκλογές, μπορεί να έχουμε κινητά τηλέφωνα υψηλής τεχνολογίας, μπορεί να κάνουμε ακόμα μπάνια τον Αύγουστο, μπορεί να ζούμε, αλλά αυτό γίνεται εντός ενός τόπου και χρόνου που δεν μας ταιριάζει. Γι’ αυτό, το εκτός τόπου και χρόνου είναι το εντός που δραπέτευσε και γύρισε τους δείκτες στις χαμένες εποχές μας.

Αυτή η αναρχία, η όμορφη ανορθογραφία, υπάρχει ακόμα στη ζωή μας, στον πολιτισμό μας. Δεν είναι απ’ αυτές που φωνάζουν και προκαλούν, αλλά απ’ αυτές που σταθερά, ήρεμα και ταπεινά προχωρούν και αλλάζουν, έστω και λίγο, το ατομικό-συλλογικό μας τοπίο. Τέτοια περίπτωση είναι, και θα είναι, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, αυτός ο καλλιτέχνης που υψώνει τη φωνή και τη δημιουργία λίγο πιο πάνω από τη σιωπή και ακούμε εμείς, οι άλλοι. Στις 21 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, μαζί με τους Μιλτιάδη Παπαστάμου, Σταύρο Λάντσια, Γιώτη Κιουρτσόγλου, Μιχάλη Καπηλίδη, ανεβαίνουν στη σκηνή για να μας θυμίσουν αυτό διαχρονικό πια «Εκτός τόπου και χρόνου».

Μοιράζει ατόφια ομορφιά



Το όνομα του Αλκίνοου Ιωαννίδη αρκεί να το γράψεις μία φορά. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Χρειάζεται μόνο να αφεθείς στη σοβαρότητα, στη γνώση, στο ήθος και στην ευγένεια του. Μετά η μουσική θα πάρει τον έλεγχο και όλα θα γίνουν όμορφα, ανθρώπινα, παντοτινά. Ο καλλιτέχνης αυτός είναι γεννημένος να βρίσκει και να μοιράζει ατόφια ομορφιά. Κάνει το απλό, δηλαδή το δύσκολο, κάνει το δουλεμένο, δηλαδή συλλαμβάνει και δουλεύει πάνω στο αυθόρμητο. Τραγουδοποιός που κινείται ανάμεσα στην ποίηση και στην καταιγίδα της ομορφιάς.

Το να τον ακούσεις ζωντανά είναι σαν ακούς το παιδί και το όνειρο που άφησες πίσω σου. Μελωδικός, γλυκός, ουσιαστικός, καίριος στον λόγο και στην έκφραση, γεμάτος ομορφιά της Αφροδίτης και αλμυρό νερό από τη γη που δεν σταματά να αναβλύζει και να ελπίζει. Με τον Αλκίνοο ο λόγος έχει λόγο πολιτικό, υπαρξιακό, λυρικό, σπαραχτικό. Πώς, λοιπόν, να μην τον ακολουθήσεις στον Λυκαβηττό και σε κάθε κορφή της Ελλάδας, της Κύπρου, του κόσμου τούτου;

Η πορεία συνεχίζεται



Οι οδηγίες προς ακροατές/θεατές για τη νύχτα της 21ης Σεπτεμβρίου είναι αυτές (αντιγράφουμε από το δελτίο Τύπου): Έξι χρόνια μετά την επανένωση της ιστορικής μπάντας του Αλκίνοου Ιωαννίδη, η οποία αποτέλεσε ένα μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός, η πορεία συνεχίζεται. Είκοσι έξι χρόνια μετά τις πρώτες τους κοινές εμφανίσεις και της ηχογράφησης του live album ΕΚΤΟΣ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ, οι σπουδαίοι μουσικοί επιστρέφουν στη σκηνή για μια μοναδική συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα γεμάτο δημιουργικότητα, συγκίνηση και ενέργεια. Ένα πρόγραμμα γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια, απρόσμενες διασκευές, αυτοσχεδιασμό και επικοινωνία.

Μια ηλεκτρική γιορτή μέσα στα δύσκολα της εποχής μας, μια ολοζώντανη επιβεβαίωση της σχέσης μεταξύ των μουσικών και του κοινού, μια πολύτιμη μοιρασιά ψυχής που όλοι χρειαζόμαστε. Ναι, αυτή η συναυλία είναι επιστροφή και θα είναι μοναδική.

INFO

ΑΛΚΙΝΟΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ



Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου

Ώρα Έναρξης: 21:00

Προπώληση εισιτηρίων:

Early bird: 17€ - Sold Out

Προπώληση: 20€

Εισιτήρια ΕΔΩ

Συντελεστές

Σταύρος Λάντσιας: πλήκτρα

Μιλτιάδης Παπαστάμου: ηλεκτρικό βιολί

Γιώτης Κιουρτσόγλου: ηλεκτρικό μπάσο

Μιχάλης Καπηλίδης: τύμπανα

Αλκίνοος Ιωαννίδης: ηλεκτρική κιθάρα, φωνή

Ηχοληψία: Βαγγέλης Λάππας - Βασίλης Δρούγκας

Σχεδιασμός φωτισμών: Μαρία Βενετάκη

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