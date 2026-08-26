Η Λένα Ζευγαρά «βάζει φωτιά» στο Βραχάτι – Μια εκρηκτική βραδιά στην παραλία

Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στο Βραχάτι για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία δίπλα στη θάλασσα.

Η εκρηκτική Λένα Ζευγαρά, μία από τις πιο αγαπημένες και δυναμικές ερμηνεύτριες της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στο Βραχάτι για μία ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά που υπόσχεται να ξεσηκώσει το κοινό!



Την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, στις 23:00, η παραλία Βραχατίου θα γεμίσει μουσική, ρυθμό και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι, σε μια μεγάλη συναυλία που διοργανώνει ο Αθλητικός Όμιλος Ζευγολατιού.



Η Λένα Ζευγαρά με δεκάδες επιτυχίες, απανωτά sold out και ένα μοναδικό live πρόγραμμα, έχει καταφέρει να δημιουργήσει τη δική της ξεχωριστή σχέση με το κοινό και να αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές παρουσίες της σύγχρονης λαϊκής σκηνής.



Η δημοφιλής ερμηνεύτρια θα μας ταξιδέψει μέσα από ένα πρόγραμμα γεμάτο προσωπικές επιτυχίες και τραγούδια που έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό. «Να Πείτε στο Παιδί», «Να Που ο Ήλιος Βγαίνει Πάλι», «Έτσι Κοίταζες Εμένα», «Ας Τα Λέμε Καλά», «Πάμε Πάμε», «Μαύρα Φεγγάρια», «Τα Χάνω», «Έλα Έλα» και πολλές ακόμη αγαπημένες επιτυχίες θα έχουν τη δική τους θέση σε μια βραδιά με ένα άκρως ανεβαστικό πρόγραμμα.



Με την εκρηκτική σκηνική της παρουσία και τη χαρακτηριστική φωνή της, η Λένα Ζευγαρά υπόσχεται να χαρίσει στο κοινό μία από εκείνες τις βραδιές που δεν τελειώνουν εύκολα. Μια βραδιά γεμάτη λαϊκό τραγούδι, κέφι, χορό και συναίσθημα, με φόντο την παραλία του Βραχατίου και την καλοκαιρινή ατμόσφαιρα της Κορινθίας.



Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης.



Παραλία Βραχατίου, Κορινθία



Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026

Ώρα έναρξης: 23:00



Διοργάνωση: Αθλητικός Όμιλος Ζευγολατιού



Προπώληση Εισιτηρίων:

CHAVON / KOUZINA MEZΕ / PSISTAGRAM



Πληροφορίες | Κρατήσεις: 6946464943