To πιο γνωστό τραγούδι της Ντόλι Πάρτον ήταν πιο φεμινιστικό από όσο νομίζουμε
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Mέσα από τα τραγούδια της, τις δηλώσεις της αλλά και την στάση ζωή της, η Ντόλι Πάρτον έχει αποδείξει πως με σημερινούς όρους είναι ένα πραγματικό φεμινιστικό icon.
Η Ντόλι Πάρτον εκτός απο σύμβολο της κάντρι και ποπ μουσικής στην Αμερική, θα είναι για πάντα γνωστή για το προοδευτικό της πνεύμα, το ήθος της και το κοινωνικό της έργο.
Ο θάνατός της, την Τρίτη 26 Αυγούστου σηματοδότησε το τέλος μιας εποχής, ενώ η παρακαταθήκη που αφήνει πίσω της ξεπερνά τα όρια της μουσικής.
Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr