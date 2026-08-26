To πιο γνωστό τραγούδι της Ντόλι Πάρτον ήταν πιο φεμινιστικό από όσο νομίζουμε

Mέσα από τα τραγούδια της, τις δηλώσεις της αλλά και την στάση ζωή της, η Ντόλι Πάρτον έχει αποδείξει πως με σημερινούς όρους είναι ένα πραγματικό φεμινιστικό icon.

Η Ντόλι Πάρτον εκτός απο σύμβολο της κάντρι και ποπ μουσικής στην Αμερική, θα είναι για πάντα γνωστή για το προοδευτικό της πνεύμα, το ήθος της και το κοινωνικό της έργο.

Ο θάνατός της, την Τρίτη 26 Αυγούστου σηματοδότησε το τέλος μιας εποχής, ενώ η παρακαταθήκη που αφήνει πίσω της ξεπερνά τα όρια της μουσικής.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr