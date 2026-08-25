Το ιστορικό αρχιπέλαγος μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ που βυθίζεται χωρίς επιστροφή: Η πρωτεύουσά του έχει ήδη αρχίσει να εξαφανίζεται

Τα Νησιά Μάρσαλ βρίσκονται μόλις περίπου δύο μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας και η κλιματική αλλαγή απειλεί πλέον την ίδια την κατοικησιμότητα του αρχιπελάγους.

Τα Νησιά Μάρσαλ, ένα αρχιπέλαγος στον Ειρηνικό με περίπου 53.000 κατοίκους, αντιμετωπίζουν έναν εχθρό που είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί: την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Η χώρα αποτελείται από 24 νησιά και απέκτησε την ανεξαρτησία της το 1986, έπειτα από δεκαετίες ξένης κυριαρχίας, όμως σήμερα, η μεγαλύτερη απειλή δεν προέρχεται από κάποια ξένη δύναμη, αλλά από την κλιματική αλλαγή.

Τα νησιά βρίσκονται μόλις περίπου δύο μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτα. Η κατάσταση έχει ήδη προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Το 2008, υψηλά κύματα και παλίρροιες προκάλεσαν ζημιές στα προστατευτικά τείχη της πρωτεύουσας, Ματζούρο, ενώ παρόμοια φαινόμενα καταγράφηκαν ξανά το 2013 και το 2014. Παράλληλα, η άνοδος της θάλασσας αυξάνει τον κίνδυνο υφαλμύρωσης των αποθεμάτων γλυκού νερού, κάτι που θα μπορούσε να καταστήσει ορισμένα νησιά μη κατοικήσιμα μέσα στις επόμενες δεκαετίες.

Το σχέδιο επιβίωσής της χώρας

Η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ένα εθνικό σχέδιο προσαρμογής, το οποίο ο υπουργός Εξωτερικών John Silk χαρακτηρίζει ουσιαστικά «σχέδιο επιβίωσης». Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η κατασκευή παράκτιων αναχωμάτων, η προσπάθεια ανύψωσης του εδάφους σε ορισμένες περιοχές και η ενίσχυση των υποδομών συλλογής και αποθήκευσης νερού από την βροχή, ώστε να προστατευτούν τα αποθέματα πόσιμου νερού από την εισχώρηση θαλασσινού νερού.

Ωστόσο, οι κάτοικοι γνωρίζουν ότι ορισμένα εδάφη ενδέχεται τελικά να χρειαστεί να εγκαταλειφθούν. Η εναλλακτική, δηλαδή η ανύψωση μεγάλων τμημάτων των νησιών, θα απαιτούσε τεράστιες επενδύσεις και διεθνή τεχνολογική βοήθεια.

Παρά τις δυσκολίες, οι κάτοικοι επιμένουν να υπερασπίζονται τον τόπο τους. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν νέοι από τα Νησιά Μάρσαλ, το σχέδιο αποτελεί την ελπίδα τους ώστε «το σπίτι μας να παραμείνει για όσο το δυνατόν περισσότερο».

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