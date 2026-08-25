Όταν υπάρχει «ελευθερία» της τέχνης: Εικαστικός στην Κίνα φυλακίστηκε λόγω των σατιρικών γλυπτών του για τον Μάο

Ο Γκάο Ζεν καταδικάστηκε για «προσβολή της τιμής ηρώων και μαρτύρων», με την υπόθεση να προκαλεί αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Δικαστήριο στην Κίνα καταδίκασε τον εικαστικό Γκάο Ζεν σε τρία χρόνια φυλάκιση, λόγω έργων του που ασκούσαν κριτική στον Μάο Τσε Τουνγκ, ηγέτη της κινεζικής επανάστασης.

Η καταδίκη του 70χρονου καλλιτέχνη, ο οποίος είναι γνωστός για τα προκλητικά γλυπτά του, έγινε γνωστή μέσω της συζύγου του και αναφέρθηκε από τους New York Times. Σύμφωνα με το Κινεζικό Δίκτυο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το δικαστήριο στην πόλη Σανχέ, στη βόρεια Κίνα, τον έκρινε ένοχο για «προσβολή της τιμής ηρώων και μαρτύρων».

Τα έργα που έβαλαν στο στόχαστρο τον Μάο

Ο Γκάο Ζεν και ο μικρότερος αδελφός του, Γκάο Τσιανγκ, έγιναν γνωστοί ως «αδελφοί Γκάο» τη δεκαετία του 2000, μέσα από έργα που καταπιάνονταν με ευαίσθητες σελίδες της κινεζικής ιστορίας. Μεταξύ άλλων, ασχολήθηκαν με την Πολιτιστική Επανάσταση και τη σφαγή στην Πλατεία Τιενανμέν το 1989, θέματα που εξακολουθούν να υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισμούς στην Κίνα.

Ένα από τα πιο γνωστά έργα τους είναι το χάλκινο γλυπτό «Η ενοχή του Μάο», στο οποίο ο πρώην ηγέτης της Κίνας, που πέθανε το 1976, παρουσιάζεται γονατισμένος και με έκφραση μεταμέλειας. Σύμφωνα με τη σύζυγο του Γκάο, ένα έργο του 2009 αποτέλεσε ένα από τα τρία αποδεικτικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη δίκη. Μεταξύ των έργων που εξετάστηκαν ήταν επίσης ένα γλυπτό που απεικονίζει τον Μάο με μύτη Πινόκιο και στήθη.

«Χρησιμοποιούνται για να φιμώσουν καλλιτέχνες»

Ο Γκάο Ζεν ζούσε στη Νέα Υόρκη όταν, πριν από δύο χρόνια, συνελήφθη κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην οικογένειά του στο Πεκίνο. Από τότε, η σύζυγός του και ο γιος τους, ο οποίος είναι Αμερικανός πολίτης, δεν έχουν μπορέσει να εγκαταλείψουν την Κίνα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Σάρα Μπρουκς της Amnesty International υποστήριξε ότι η καταδίκη αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο νόμοι με αόριστη διατύπωση και πολιτικά κίνητρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να φιμώσουν καλλιτέχνες, ακτιβιστές και άλλους ανθρώπους που εκφράζουν απόψεις διαφορετικές από εκείνες της κινεζικής κυβέρνησης. Παράλληλα, επέκρινε την αναδρομική εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2018, δηλαδή χρόνια μετά τη δημιουργία των επίμαχων γλυπτών του Μάο.

A court in Hebei, China sentenced artist #GaoZhen to three years in prison on the crime of “insulting the reputation of heroes and martyrs”.



This verdict is a travesty of justice.



Gao Zhen has already spent nearly two years in detention, often in solitary confinement, and it… pic.twitter.com/VaxW2B0ADQ August 25, 2026

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