12.000 τόνοι από φλούδες πορτοκαλιού έκαναν μια άγονη γη, τροπικό δάσος: Το πείραμα που κράτησε 30 χρόνια

Ένα πρωτοποριακό πείραμα στην Κόστα Ρίκα έδειξε πώς 12.000 τόνοι υπολειμμάτων πορτοκαλιού μπορούν να βοηθήσουν μια υποβαθμισμένη έκταση να μετατραπεί ξανά σε τροπικό δάσος.

Ένα από τα πιο ασυνήθιστα πειράματα οικολογικής αποκατάστασης πραγματοποιήθηκε στην Κόστα Ρίκα, όπου περίπου 12.000 τόνοι φλούδες και πολτός πορτοκαλιού χρησιμοποιήθηκαν για την αναγέννηση μιας υποβαθμισμένης έκτασης. Το πείραμα ξεκίνησε το 1997-98 στην περιοχή διατήρησης Guanacaste, στη βορειοδυτική Κόστα Ρίκα. Η περιοχή είχε υποστεί σημαντική υποβάθμιση έπειτα από δεκαετίες κτηνοτροφικής δραστηριότητας.

Η ιδέα ανήκε στους οικολόγους Daniel Janzen και Winnie Hallwachs, οι οποίοι συνεργάστηκαν με εταιρεία παραγωγής χυμών που παρήγαγε μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων πορτοκαλιού, και ήρθαν σε μια συμφωνία η οποία προέβλεπε ότι η εταιρεία θα παρέδιδε τις φλούδες και τον πολτό ώστε να αποσυντεθούν φυσικά στο έδαφος.

Περίπου 1.000 φορτηγά μετέφεραν συνολικά 12.000 τόνους υπολειμμάτων, τα οποία κάλυψαν περίπου 30 στρεμμάτων άγονης γης.

16 χρόνια αργότερα, η έκταση είχε αλλάξει

Οι φλούδες άρχισαν μέσα σε λίγους μήνες να αποσυντίθενται, δημιουργώντας ένα σκούρο, πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά έδαφος.

Οι ερευνητές επέστρεψαν στην περιοχή περίπου 16 χρόνια αργότερα και διαπίστωσαν εντυπωσιακές αλλαγές: περισσότερη βλάστηση, μεγαλύτερη ποικιλία δέντρων και σημαντικά υψηλότερη γονιμότητα του εδάφους. Η δασική βιομάζα ήταν κατά 176% μεγαλύτερη σε σχέση με την κοντινή έκταση που χρησιμοποιήθηκε ως σημείο σύγκρισης.

Το πείραμα, ωστόσο, είχε σταματήσει όταν ανταγωνιστική εταιρεία κατήγγειλε την απόρριψη των φλούδων, υποστηρίζοντας ότι προκαλούσε ζημιά σε εθνικό πάρκο. Η υπόθεση ξεχάστηκε για χρόνια, μέχρι την επιστροφή των επιστημόνων. Τότε διαπίστωσαν ότι ο παλιός βοσκότοπος είχε μετατραπεί σε πυκνό και καταπράσινο τροπικό δάσος, δείχνοντας πώς ένα βιομηχανικό απόβλητο μπορεί, υπό τις κατάλληλες συνθήκες, να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο οικολογικής αποκατάστασης.

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