Yarem: Κάνε τον λόγο τραύμα ανοιχτό

Οι Yarem είναι το νέο ραπ γκρουπ που δεν θα προσπεράσεις. Αξίζει να τους προσέξετε και να ακούσετε το EP τους «Παρασκήνια».

Αν μπεις στον κόσμο του χιπ-χοπ να είσαι σίγουρος ότι μπορείς να αντέξεις τα τραύματά σου. Πώς θα βιώσεις, μεταδώσεις, την κουλτούρα του δρόμου, του λαϊκού κόσμου, του αδερφού, του φίλου, του γνωστού, του αγνώστου; Άσε το αίμα πάνω στην πληγή και ψάξε να βρεις την πηγή. Αν μένεις στην πόλη, εκεί που τα τσιμέντα πουλιούνται, απλώνονται, ορθώνονται, περπάτα στα στενά και στο «βρώμικο» κέντρο και όχι στο κανονισμένο, στο φροντισμένο ομόκεντρο. Αν μένεις στην ελληνική περιφέρεια, άκου τι λέει ο μπάρμπας στο καφενείο, χαμογέλα στον μπακάλη και κρατά την εικόνα την καθαρή, τη μεγάλη. Κοινή συνισταμένη η καταπίεση, η φτώχεια, τα απωθημένα, τα ανεκπλήρωτα, τα αδικημένα.

Και όταν προχωρήσεις και φορέσεις τα φαρδιά παντελόνια, τα ανάποδα καπέλα, αφήσεις το αποτύπωμά σου στους τοίχους και χορέψεις στον ρυθμό του μπιτ, του dj, τότε ετοιμάσου για τον λόγο που μένει τραύμα ανοιχτό και ανθεκτικό. Κάνε ραπ με την ψυχή σου, με κάθε μόριο που πάλλεται στο κορμί σου, μην ακούς κανέναν, γράφε, γράφε, γράφε και μετά σβήνε, σβήνε, σβήνε και ύστερα μάθε το πίνε πίνε πίνε. Που θα πει «δάγκωσε» τη ζωή που υπάρχει εκεί έξω και μοιράσου τη με τους φίλους, τα αδέρφια σου, με το δικό σου flow. «Σκάψε» τον ραπ κόσμο φίλε αναγνώστη και άκου τους Yarem.

Νιώθεις αυτό το «γαμώτο»…



Τι εστί Yarem; Είναι όλα όσα γράψαμε στην εισαγωγή και όλα όσα περιμένουμε να ανακαλύψουμε απ’ αυτούς. Αυτό το crew κινείται κάτω από τα φώτα που καίνε και παίζει τα μπιτ του εκεί που το αδύναμο φως αντιστέκεται να κρατήσει την ταυτότητά του. Οι τύποι ανήκουν στο underground πεδίο. Ακούσαμε ξανά και ξανά το EP τους με τίτλο «Παρασκήνια» και καταλήξαμε στην δική μας, αυθαίρετη, αποτίμηση: αν κρατήσουν το ωμό και μελωδικό ύφος, το πάθος και την αποφασιστικότητά τους, τότε θα διαπρέψουν στο underground και θα βγουν με αξιώσεις στο mainstream μονοπάτι.

Ακούγοντας τον τρόπο που ραπάρουν νιώθεις το «γαμώτο» μιας γενιάς που θέλει να βρει διέξοδο και τον μοναδικό, δικό της τρόπο έκφρασης. Το συναίσθημα γίνεται πρώτη ύλη και στη δική του φόρα, στα δικά του ξεσπάσματα, πατάνε, περπατάνε και «τρέχουνε» τις ρίμες τους. Αυτό το ραπ ύφος έχει κάτι από την απλότητα και την αλήθεια του μουσικού είδους, έχει τη γοητεία του ανεπεξέργαστου και την ευαισθησία του πιο σκληρού ανθρώπου. Οι Yarem απλώνουν τις «μπάρες» τους με ιερό πόνο και τις συνοδεύουν με στίχους που κάποτε ζήσαμε, είδαμε.

Αλάνια ξηγημένα



Ο ήχος που δίνουν οι Yarem είναι δομημένος σε κλασικά ραπ μονοπάτια, στιχουργικά και μουσικά. Υπάρχει λυρικότητα, αμεσότητα και καλοδουλεμένα skills. Το καθαρό μπιτ κρατά πάνω του φωνές που είναι καλά κατανεμημένες. «Ήσυχες» και ευδιάκριτες δεύτερες, προσθήκες προσεκτικά επιλεγμένες και πρώτες που παραδίδουν δυνατά flow και ανυποχώρητο ύφος. Με άλλα λόγια, αλάνια ξηγημένα που γερά χτυπάνε το boom και σπρώχνουν το bap.

Οι Yarem ξέρουν να ανεβάζουν ρυθμό και υπάρχουν στιγμές που δίνουν κάτι μπιτ «αρρωστημένα» και σε κάνουν να κινείσαι με έναν τρόπου θυμίζει νοσταλγικό, αφοπλιστικό, freestyle. Το EP τους «Παρασκήνια» αποτελείται από πέντε κομμάτια που όλα έχουν και κάτι διαφορετικό να δώσουν. Ξεχωρίζουμε το «Ακάλυπτος» και αυτό που έδωσε τον τίτλο του άλμπουμ. Κι αν θέλετε να δείτε τι μπορούν να κάνουν live, τότε κλείστε εισιτήριο για τη συναυλία (26/9, στο θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη) για την οικονομική ενίσχυση της «Σελήνης». Εκεί, μαζί με άλλους ραπ καλλιτέχνες, θα ραπάρουν για για καλό σκοπό και για την αληθινή ψυχαγωγία που έχουμε ανάγκη.

*Οι Yarem σε Spotify, Instagram

