Οι Beatles ξαναπερπατούν στο Abbey Road: Η εικόνα που έγινε viral

Οι Beatles επιστρέφουν στο Abbey Road για τη νέα τετραλογία του Σαμ Μέντες, αναβιώνοντας την εμβληματική φωτογραφία του 1969 και η εικόνα είναι ανατριχιαστική.

Κάποιες εικόνες που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Ακόμα κι αν δεν είσαι φανατική των Beatles, είναι σχεδόν βέβαιο ότι έχεις δει τη φωτογραφία με τα τέσσερα μέλη του συγκροτήματος να διασχίζουν τη διάσημη διάβαση έξω από τα Abbey Road Studios στο Λονδίνο. Τώρα, σχεδόν έξι δεκαετίες μετά, η εμβληματική στιγμή αναβιώνει για τη μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή του Σαμ Μέντες.

Οι τέσσερις ηθοποιοί που θα υποδυθούν τους Beatles στη νέα τετραλογία ταινιών βρέθηκαν έξω από τα ιστορικά στούντιο και γύρισαν ξανά τη σκηνή που συνδέθηκε όσο λίγες με την ιστορία της μουσικής. Πλάνα από τα γυρίσματα έκαναν την εμφάνισή τους στα social media και δείχνουν τους ηθοποιούς να στέκονται στη διάβαση και να περπατούν ο ένας πίσω από τον άλλον, ακολουθώντας σχεδόν κατά γράμμα την αυθεντική φωτογραφία.

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