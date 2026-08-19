«Τζολισέας»: Bρετανός Tiktoker συγκρίνει τον Χρήστο Τζόλη με τον Οδυσσέα

Oι περιπέτειες του Χρήστου Τζόλη, ή αλλιώς Τζολισέα, σε ένα από τα πιο δημοφιλή account του βρετανικού Instagram.

O11able (γνωστός και ως Able) κάνει βρετανικά χιουμοριστικά video με θέμα το ποδόσφαιρο. Συχνά επιχειρεί να μιμηθεί το στυλ των διάσημων ποδοσφαιριστών όταν παρουσιάζονται στο γήπεδο, δηλαδή μπαίνει στα παπούτσια του Λιονέλ Μέσι, του Νεϊμάρ, του Κριστιάνο Ρονάλντο και πολλών άλλων, με αποτελέσματα που συχνά βγάζουν γέλιο.

Ο Able μετρά 700.000 followers στο Tiktok, ενώ σε Instagram και YouTube η βάση των μόνιμων θεατών του ξεπερνά τους 300.000 τρελούς με το ποδόσφαιρο και το «καμμενο» βρετανικό χιούμορ.

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