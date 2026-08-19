Με πόσα σουβλάκια ισούται ο βασικός μισθός: Μερακλής έφτιαξε το διάγραμμα

Το διάγραμμα που ενώνει σουβλατζίδικα και βασικούς μισθούς από το 1985 ως και σήμερα, δεν το ονειρευτήκαμε, υπάρχει στο Reddit (και προκαλεί μελαγχολία).

Όταν παίρνουμε έναν μισθό, ένα από τα πρώτα πράγματα που σκεφτόμαστε είναι το πόσα φαγητά μπορούμε να αγοράσουμε με αυτά τα χρήματα που έχουν «ζεστάνει» τον τραπεζικό λογαριασμό μας. Πόσο έχει αλλάξει η αγοραστική δυνατότητα του βασικού μισθού όμως; Συγκεκριμένα, πόσα σουβλάκια μπορούσαμε να αγοράσουμε παλιά με τον μισθό μας και πόσα σήμερα;

Ένας χρήστης του Reddit, ο Galaxycarpet, έφτιαξε το απόλυτο διάγραμμα, που αναλύει σουβλάκια και βασικούς μισθούς από την δεκαετία του 1980 ως και σήμερα.

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