5 καλοκαιρινά συμπτώματα που κάνουμε το λάθος να τα αποδίδουμε απλώς στη ζέστη

Πονοκέφαλος, κόπωση, ζάλη, ναυτία και ταχυπαλμία μπορεί να μην οφείλονται μόνο στις υψηλές θερμοκρασίες – Πότε χρειάζεται να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στα συμπτώματα.

Το καλοκαίρι, η ζέστη και η υγρασία μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τον οργανισμό. Ένας πονοκέφαλος που επιμένει, η έντονη κόπωση, η ζάλη όταν σηκωνόμαστε όρθιοι, η ναυτία ή μια ξαφνική αίσθηση ότι η καρδιά χτυπά πιο γρήγορα είναι εύκολο να αποδοθούν στις υψηλές θερμοκρασίες. Και πράγματι, σε αρκετές περιπτώσεις η ζέστη είναι η αιτία.

Δεν είναι όμως πάντα έτσι. Ορισμένα από αυτά τα συμπτώματα μπορεί να αποτελούν ένδειξη αφυδάτωσης, θερμικής εξάντλησης, διαταραχής της αρτηριακής πίεσης ή ακόμη και ενός προβλήματος που δεν σχετίζεται άμεσα με τη θερμοκρασία. Γι' αυτό έχει σημασία να γνωρίζουμε πότε ένα «απλό» καλοκαιρινό σύμπτωμα χρειάζεται περισσότερη προσοχή.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr