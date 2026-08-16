Τα νησιά που είναι τώρα καλοκαιρινοί προορισμοί ήταν κάποτε τόποι εξορίας και αγώνων
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Δεν είναι λίγα τα μέρη που ενώ πηγαίνουμε για διακοπές, υπάρχει ζωντανή η ιστορική μνήμη για να μας θυμίζει αγώνες και θυσίες προηγούμενων γενιών.
Τα ειδυλλιακά τοπία κρύβουν καμιά φορά ιστορίες αγώνων, κρύβουν πόνο που η καλοκαιρινή διάθεση δεν μας βοηθάει να παρατηρήσουμε.
Κι ενώ έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε ορισμένα νησιά ως τον ιδανικό καλοκαιρινό προορισμό, το παρελθόν τους έχει μια βαριά Ιστορία που βρίσκεται σε απόλυτη αντίθεση με την τρέχουσα εικόνα.
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