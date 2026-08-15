5 φράσεις που λέμε στον εαυτό μας και μας κρατούν πίσω

Οι σκέψεις που υπονομεύουν την αυτοπεποίθησή μας και μας κάνουν να εγκαταλείπουμε πριν καν προσπαθήσουμε προέρχονται από φράσεις που λέμε καθημερινά.

Ο τρόπος με τον οποίο μιλάμε στον εαυτό μας δεν είναι τόσο αθώος όσο μπορεί να πιστεύουμε. Μια φράση που επαναλαμβάνουμε καθημερινά, ειδικά σε στιγμές απογοήτευσης ή ανασφάλειας, μπορεί σταδιακά να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τις δυνατότητές μας, τα λάθη μας και τις ευκαιρίες που εμφανίζονται μπροστά μας.

Δεν σημαίνει, ότι κάθε αρνητική σκέψη αποτελεί ένδειξη φόβου απέναντι στην επιτυχία. Όταν, όμως, η αυτοκριτική γίνεται μόνιμη συνήθεια, μπορεί να μας κάνει να αμφισβητούμε τον εαυτό μας και να εγκαταλείψουμε μια προσπάθεια πριν προλάβουμε να δούμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε.

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