Τι περιέχει πλέον το μπουκάλι εμφιαλωμένου νερού αν μείνει στο ζεστό αυτοκίνητο όλη μέρα

Είναι ασφαλές να πίνετε νερό από το πλαστικό μπουκάλι που έμεινε σε ζεστό αυτοκίνητο;

Tο εμφιαλωμένο νερό που έχει μείνει σε ένα ζεστό αυτοκίνητο για μια μέρα είναι απίθανο να γίνει ξαφνικά «τοξικό», αλλά η θερμότητα μπορεί να αλλάξει αυτό που «μεταναστεύει» από το καθαυτό μπουκάλι στο περιεχόμενό του: το νερό.

Οι κύριες ανησυχίες είναι τα ίχνη αντιμονίου, που απελευθερώνονται από το πλαστικό τύπου PET και τα μικροπλαστικά που ήδη υπάρχουν στο εμφιαλωμένο νερό. Για ένα κλειστό μπουκάλι που εκτίθεται για μια ζεστή μέρα, τα τρέχοντα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η πρόσθετη έκθεση είναι γενικά μικρή, αλλά η επαναλαμβανόμενη αποθήκευση σε συνθήκες μεγάλης θερμότητας είναι καλύτερο να αποφεύγεται.

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