Τυπάρας «έκοψε» το αυτοκίνητο και πηγαίνει παντού με... άλογο: «Το ρεζερβουάρ κοστίζει 108 ευρώ»

Η Maja έχει γίνει πλέον η καθημερινή σύντροφος του Ιταλού που αποφάσισε να αφήσει το αυτοκίνητο στην άκρη εξαιτίας των υψηλών τιμών των καυσίμων.

Η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου έχει κάνει πολλούς οδηγούς να ψάχνουν τρόπους για να περιορίσουν τα έξοδά τους, όμως ένας 56χρονος στην Ιταλία πήγε τη λύση ένα βήμα παραπέρα. Άφησε το αυτοκίνητο στην άκρη και πλέον κάνει τις καθημερινές του μετακινήσεις καβάλα στο άλογό του.

Ο Massimiliano Accetturo είναι κηπουρός και ζει στη Rocchetta Sant’Antonio της Ιταλίας. Η άνοδος των τιμών των καυσίμων τον έκανε να ξανασκεφτεί τον τρόπο με τον οποίο μετακινείται και έτσι η Maja, η φοράδα του, έγινε το βασικό του μέσο μεταφοράς.

Από το σούπερ μάρκετ μέχρι το καφενείο με τη Maja

Ο Accetturo χρησιμοποιεί πλέον τη Maja για τις καθημερινές του δουλειές. Πηγαίνει μαζί της στο σούπερ μάρκετ, στο ταχυδρομείο, ακόμη και στο μπαρ της περιοχής, θυμίζοντάς μας κάτι από τα ανέκδοτα που λέγαμε στις αρχές της χιλιετίας.

Το πιο απίστευτο είναι ότι η φοράδα φαίνεται να έχει μάθει τη ρουτίνα. Ο ιδιοκτήτης της την αφήνει έξω από το κατάστημα ή το μπαρ και εκείνη περιμένει υπομονετικά μέχρι να ολοκληρώσει τις δουλειές του.

«Όποτε μπορώ, προτιμώ να πηγαίνω με το άλογο, και για περιβαλλοντικούς λόγους», εξηγεί ο ίδιος, προσθέτοντας όμως ότι η εκτόξευση της τιμής των καυσίμων τον έκανε ακόμη πιο αποφασισμένο να αφήσει το αυτοκίνητο.

Και οι αριθμοί, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι αυτοί που τον έπεισαν περισσότερο. Στο πρατήριο της περιοχής του το πετρέλαιο κοστίζει περίπου 2,40 ευρώ το λίτρο και η βενζίνη περίπου 2,30 ευρώ. Έτσι, ένα γέμισμα 45 λίτρων μπορεί να φτάσει περίπου τα 108 ευρώ.

Η Maja, από την άλλη, έχει διαφορετικό «κόστος λειτουργίας». Ο Accetturo υποστηρίζει ότι χρειάζεται περίπου ένα ευρώ την ημέρα για ζωοτροφή, ενώ ένα πακέτο σανό κοστίζει περίπου 30 ευρώ.

«Δεν υπάρχει ακόμη φόρος στο σανό»

Ο Ιταλός βλέπει την επιλογή του όχι μόνο ως τρόπο εξοικονόμησης χρημάτων αλλά και ως μια μικρή προσωπική διαμαρτυρία απέναντι στην ακρίβεια.

«Οι μισθοί και η αξία μιας ώρας εργασίας παραμένουν ίδιοι», λέει, επισημαίνοντας ότι η τιμή των καυσίμων μπορεί να αυξάνεται, όμως ο χρόνος εργασίας ενός ανθρώπου δεν πληρώνεται ξαφνικά περισσότερο.

Και φυσικά δεν χάνει την ευκαιρία για λίγο χιούμορ. «Τουλάχιστον δεν υπάρχει ακόμη ειδικός φόρος στις ζωοτροφές», σχολιάζει, προσθέτοντας πως ελπίζει να μη φτάσει ποτέ η στιγμή που η κυβέρνηση θα επιβάλει φόρο στο σανό.

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