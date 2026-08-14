Τα αδέρφια που επέζησαν από τους δύο μεγάλους σεισμούς σε Βενεζουέλα και Κολομβία

Ο Ντέιβι και ο Γουίντερ Ντελφίν επέζησαν από τους δύο σεισμούς της Βενεζουέλας και βίωσαν τον σεισμό της Κολομβίας.

Εκείνος και ο αδερφός του, ο Γουίντερ, βρισκόντουσαν στην Βενεζουέλα όταν χτύπησαν οι δύο ισχυροί σεισμοί 7,2 και 7,5 Ρίχτερ και στη συνέχεια ήταν στην Κολομβία όταν μία σεισμική δόνηση 7,4 Ρίχτερ έπληξε την χώρα, λίγες ημέρες αφού είχαν μετακομίσει εκεί.

Μιλώντας στο BBC, o Ντέιβι λέει ότι εκείνος και ο 17χρονος αδελφός του δεν αισθάνονται πλέον ότι είναι παιδιά, αφού έχουν δει τις σορούς εκατοντάδων ατόμων.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr