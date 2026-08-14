Από αγιατολάχ... υδραυλικός: Το επικό δώρο του Λευκού Οίκου στον Ρούμπιο για τα 55α γενέθλιά του
Ένα από τα πιο γνωστά διαδικτυακά αστεία της αμερικανικής πολιτικής σκηνής πέρασε επίσημα στις σελίδες ιστορίας του Λευκού Οίκου. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έλαβε για τα 55α γενέθλιά του ένα πρωτότυπο και ιδιαίτερα χιουμοριστικό δώρο από τους συνεργάτες του και τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ: μια χρυσή κορνίζα που περιλαμβάνει ένα κολλάζ από τα δημοφιλέστερα memes της σειράς «Rubio Realizing» (Ο Ρούμπιο συνειδητοποιεί).
Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έλαβε τον δώρο τον περασμένο Μάιο, το θέμα όμως έγινε ευρέως γνωστό μόλις πρόσφατα, μετά από σχετική ανάρτηση του δημοσιογράφου του Axios, Μαρκ Καπούτο, στην πλατφόρμα X.
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