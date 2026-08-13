Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από έκρηξη στο λιμάνι του Ρότερνταμ

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν από έκρηξη σε εγκατάσταση στο λιμάνι του Ρότερνταμ, στην Ολλανδία.

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι της Πέμπτης σε εγκατάσταση εταιρείας στην περιοχή Europoort, σύμφωνα με το περιφερειακό δίκτυο Rijnmond. Η ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, ενώ αρκετοί τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις έκτακτης ανάγκης, με ασθενοφόρα, ελικόπτερο διακομιδής τραυματιών και πυροσβεστικά οχήματα.

Εργασίες σε αγωγούς πριν από την έκρηξη

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο πραγματοποιούσε εργασίες συνεργείο συντήρησης που είχε αναλάβει εργασίες σε αγωγούς. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να σημειώθηκε πρόβλημα κατά τη διαδικασία αποσύνδεσης των αγωγών, ωστόσο οι αρχές δεν έχουν ακόμη καταλήξει στα ακριβή αίτια της έκρηξης.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, διακοπή ηλεκτροδότησης είχε προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία συστημάτων σε διυλιστήριο της περιοχής. Μεγάλες φλόγες και μαύρος καπνός ήταν ορατά πάνω από το λιμάνι, καθώς πραγματοποιούνταν εργασίες εκκένωσης αγωγών αερίου. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει διαπιστωθεί εάν τα δύο περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.

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