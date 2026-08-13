Η Νικόλ Κίντμαν στη Σαντορίνη: Η βόλτα στα σοκάκια & το ιδιαίτερο μήνυμα που έστειλε

Η Νικόλ Κίντμαν έστειλε από τη Σαντορίνη ένα συγκινητικό μήνυμα στο σχολείο των παιδικών της χρόνων, με αφορμή τα 150 χρόνια λειτουργίας του.

Η Νικόλ Κίντμαν μπορεί να βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Σαντορίνη, όμως δεν ξέχασε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για το σχολείο όπου πέρασε ένα μέρος των παιδικών της χρόνων στην Αυστραλία.

Συγκεκριμένα, η διάσημη ηθοποιός, παρότι δεν κατάφερε να ταξιδέψει μέχρι το Σίδνεϊ για την εκδήλωση, φρόντισε να είναι κατά κάποιον τρόπο παρούσα, στέλνοντας ένα προσωπικό βιντεοσκοπημένο μήνυμα. Το Lane Cove Public School, στο Lower North Shore του Σίδνεϊ, γιόρτασε φέτος τα 150 χρόνια από την ίδρυσή του, με μια μεγάλη επετειακή εκδήλωση. Στην ιδιαίτερη αυτή ημέρα έδωσαν το «παρών» εκπαιδευτικοί, πρώην μαθητές και άνθρωποι που συνδέθηκαν με το σχολείο όλα αυτά τα χρόνια. Ανάμεσα στους αποφοίτους του βρίσκεται και η Νικόλ Κίντμαν, η οποία, παρά την απόσταση, θέλησε να συμμετάσχει στη γιορτή.

Διαβάστε την συνέχεια στο jenny.gr