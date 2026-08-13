Χάλι Μπέρι: Στα 60 και πιο sexy από ποτέ - Η εμφάνιση που συζητήθηκε

Η Χάλι Μπέρι ετοιμάζεται να γίνει 60 και εντυπωσιάζει με τολμηρό διάφανο φόρεμα στις διακοπές της στα εξωτικά Φίτζι.

Η Χάλι Μπέρι ετοιμάζεται να γιορτάσει τα 60ά της γενέθλια και φαίνεται πως υποδέχεται το νέο κεφάλαιο της ζωής της με τον τρόπο που γνωρίζει καλύτερα: με αυτοπεποίθηση, στιλ και αρκετή διάθεση για τολμηρές εμφανίσεις. Η ηθοποιός βρίσκεται αυτές τις ημέρες στα εξωτικά Φίτζι μαζί με τον σύντροφό της, Βαν Χαντ, και μοιράζεται με τους followers της στιγμιότυπα από τις διακοπές τους.

Μάλιστα, μόλις δύο ημέρες πριν από τα γενέθλιά της, η Χάλι Μπέρι δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες από την τροπική απόδρασή της, τραβώντας για ακόμη μία φορά τα βλέμματα με το look που επέλεξε.

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