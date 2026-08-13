Πόσο κόστισαν τελικά οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004

22 χρόνια μετά από την μαγική τελετή έναρξης των αγώνων της Αθήνας, το κόστος της διοργάνωσης δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο.

«Ολυμπιακοί Αγώνες, καλωσήρθατε σπίτι σας. Καλωσήρθατε στην Ελλάδα». Και κάπως έτσι, στις 13 Αυγούστου του 2004, ξεδιπλώθηκε μπροστά στα μάτια εκατομμυρίων θεατών μια μυσταγωγία. Η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας είχε ξεχωριστό χαρακτήρα, καλωσορίζοντας τους αγώνες πίσω στη γενέτειρά τους. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί πως το καλοκαίρι του 2004 έμεινε για πάντα ζωντανό στη μνήμη μας.

Ταυτόχρονα όμως, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί πως η κληρονομιά τους είναι αμφιλεγόμενη. Ίσως το πιο καυτό ερώτημα αφορά το κόστος της όλης διοργάνωσης. Το ζήτημα του κόστους στοιχειώνει ακόμη και σήμερα τους αγώνες της Αθήνας και παραμένει αμείληκτο. Συνάμα, παραμένει αναπάντητο

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