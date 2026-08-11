12 χρόνια χωρίς τον Ρόμπιν Γουίλιαμς: Το «εμπάργκο» 25 ετών που έθεσε για την εικόνα του πριν φύγει

Το ημερολόγιο έγραφε 11 Αυγούστου 2014 όταν η είδηση ότι ο αγαπημένος ηθοποιός Ρόμπιν Γουίλιαμς αυτοκτόνησε έκανε τον γύρο του κόσμου.

Το ημερολόγιο έγραφε 11 Αυγούστου 2014 όταν η είδηση ότι ο αγαπημένος ηθοποιός Ρόμπιν Γουίλιαμς αυτοκτόνησε έκανε τον γύρο του κόσμου. Ο άνθρωπος που πρόσφερε απλόχερα το γέλιο του μέσα από τις ταινίες του, έδινε τις προσωπικές του μάχες. Κάποιοι τον περιέγραψαν αργότερα ως έναν από τους πιο θλιμμένους ανθρώπους που γνώριζαν.

Πάλευε με την κατάθλιψη και εθισμούς και είχε λανθασμένα διαγνωστεί με Πάρκινσον πριν δώσει τέλος στη ζωή του. Βρέθηκε κρεμασμένος με μια ζώνη και είχε κοψίματα στον καρπό του. Η ιατροδικαστική έκθεση αποκάλυψε πως στην πραγματικότητα ο Ρόμπιν Γουίλιαμς έπασχε από άνοια με σωμάτια Lewy, μια νευροεκφυλιστική ασθένεια που χαρακτηρίζεται από οπτικές παραισθήσεις, διαταραχές ύπνου, νοητική παρακμή, προβλήματα στην κίνηση, τη μνήμη και την κρίση.

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